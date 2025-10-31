search
31.10.2025 21:34

Σύλληψη γνωστού σεφ: Απέκρυψε εισοδήματα άνω των 1,3 εκατ. ευρώ – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση

chef-neo

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με τη σύλληψη γνωστού σεφ, με πολυετή καριέρα και παρουσία στην τηλεόραση, λόγω οφειλών του προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος κατηγορείται πως μέσα σε περίπου τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε και φόρους 375.000 ευρώ.

Ο 58χρονος είχε καταδικαστεί για την υπόθεση μη καταβολής ΦΠΑ και σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης

Αντιμέτωπος με φυλάκιση 

Σήμερα, Παρασκευή 31/10, ο γνωστός σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του, με τον ίδιο να κινδυνεύει με φυλάκιση, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, κατά το χρονικό διάστημα 2018 – 2020 απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ, ενώ κατά τη χρονική περίοδο 2017 – 2020 δεν απέδωσε τον ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Ο σεφ κατηγορείται για φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ΦΠΑ, όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, κατ΄ εξακολούθηση, και για φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ΦΠΑ, όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 50.000 ευρώ κατ΄ εξακολούθηση.

