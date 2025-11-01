Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Στο μπουκάλι …ψάχνει τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

Στο μπουκάλι που χρησιμοποίησαν για να σκοτώσουν την 75χρονη στο σπίτι της στη Σαλαμίνα αναζητούν οι Αρχές στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Το μπουκάλι, με το οποίο οι δράστες κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι της ηλικιωμένης, βρίσκεται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως θα βρουν σε αυτό αποτυπώματα και DNA.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 75χρονης προήλθε από τα χτυπήματα στο κεφάλι. Η γυναίκα έφερε και τραύματα από μαχαίρι στα χέρια, πιθανότατα στην προσπάθειά της να προστατευτεί.

«Οι δράστες θα εντοπιστούν»

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι της άτυχης γυναίκας από το παράθυρο, το οποίο ήταν παραβιασμένο. Τους κατέγραψε μάλιστα κάμερα ασφαλείας από τη γειτονιά τη στιγμή που έμπαιναν στη μονοκατοικία της οδού Ικάρων 31.

Οι ληστές αιφνιδιάστηκαν καθώς, όπως εκτιμούν, πίστευαν πως η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, θα απουσίαζε από το σπίτι της. Όταν την αντίκρισαν μπροστά τους, άρπαξαν το μπουκάλι και τη σκότωσαν.

Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν αναστατωμένο γεγονός φέρνει όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο της ληστείας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Τι «βλέπουν» οι αρχές

Αξιωματικοί του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως οι δράστες είχαν στοχοποιήσει την άτυχη γυναίκα και την είχαν παρακολουθήσει τις προηγούμενες μέρες.

Αναζητούν έτσι μαρτυρίες γειτόνων για να διαπιστώσουν να είχαν παρατηρήσει κάτι περίεργο τις προηγούμενες ημέρες.

Κομβική θεωρείται και η μαρτυρία της κόρης του θύματος.

