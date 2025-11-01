Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι

Η ιδιωτική αεροπορία στην Ελλάδα δείχνει πως ήρθε για να μείνει, με τους ουρανούς της χώρας να γεμίζουν με πτήσεις λίγων αλλά προνομιούχων.

Από την Αθήνα που σπάει ρεκόρ, έως τα νησιά που αναζητούν νέα ισορροπία, η τάση είναι σαφής: ο πολυτελής τουρισμός πετά σε νέα ύψη, αφήνοντας πίσω του ένα σύνθετο μίγμα ευκαιριών και προκλήσεων. Έτσι, μια αγορά που δεν γνωρίζει κρίση, αλλά και δεν στερείται ανακατατάξεων, αποτυπώνει η φετινή θερινή περίοδος για την ιδιωτική αεροπορία στην Ελλάδα. Τα ιδιωτικά τζετ και τα αεροταξί κατέγραψαν έντονες διαφοροποιήσεις ανά προορισμό, αποκαλύπτοντας ένα μωσαϊκό τάσεων. Από την εκρηκτική άνοδο της Αθήνας, έως τη σταθερότητα της Κέρκυρας και την υποχώρηση της Μυκόνου.

Η Κέρκυρα απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες υψηλών εισοδημάτων. Οι διεθνείς αφίξεις ιδιωτικών αεροσκαφών αυξήθηκαν ελαφρώς το τρίμηνο Ιουνίου–Αυγούστου 2025, φτάνοντας τις 227 από 213 την περασμένη χρονιά, ενώ οι εγχώριες πτήσεις σημείωσαν μικρή πτώση στις 31 από 40. Τα αεροταξί διατήρησαν αμετάβλητους ρυθμούς, με συνολικά πάνω από 600 πτήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η πρωτεύουσα, ωστόσο, έκλεψε την παράσταση. Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε ρεκόρ 6.573 ιδιωτικών πτήσεων μέσα στο καλοκαίρι — άνοδο 20% σε σχέση με το 2024. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στις εγχώριες πτήσεις, που εκτοξεύθηκαν κατά 30%, ενώ οι διεθνείς ενισχύθηκαν κατά 12%. Ο Ιούλιος αναδείχθηκε ο μήνας με τη μεγαλύτερη κινητικότητα, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Αθήνας ως βασικού κόμβου σύνδεσης με τα νησιά.

Αντίθετα, οι δύο πιο κοσμοπολίτικοι προορισμοί του Αιγαίου βρέθηκαν σε καθοδική πορεία. Η Μύκονος είδε τη διεθνή κίνηση ιδιωτικών τζετ να υποχωρεί στις 326 πτήσεις από 512 πέρυσι, ενώ και οι εγχώριες μειώθηκαν στις 54. Στη Σαντορίνη, οι αφίξεις από το εξωτερικό περιορίστηκαν σε 120, έναντι 151 το 2024, ενώ οι εσωτερικές μειώθηκαν στις 42. Οι απώλειες αποδίδονται τόσο στη μετατόπιση ενδιαφέροντος σε νέους προορισμούς όσο και στις υψηλές τιμές διαμονής.

Η Ρόδος κινήθηκε αντίστροφα, καταγράφοντας άνοδο στις διεθνείς ιδιωτικές πτήσεις (211 από 195), ενώ στο Ηράκλειο σημειώθηκε μικρή κάμψη, με τις αφίξεις να περιορίζονται στις 326 από 372.

Εκεί που παρατηρείται η μεγαλύτερη «έκρηξη» είναι στα αεροταξί. Ελικόπτερα και μικρά αεροσκάφη κάλυψαν την ανάγκη για ευελιξία, προσφέροντας γρήγορες μετακινήσεις από νησί σε νησί. Στη Μύκονο, η χρήση τους εκτινάχθηκε κατά σχεδόν 20%, με περισσότερες από 1.300 πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Ισχυρή άνοδος σημειώθηκε και στην Καλαμάτα, λόγω Costa Navarino, αλλά και στην Πάρο, όπου η ζήτηση διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2024. Η Αθήνα, πάντως, κατέγραψε μικρή πτώση, καθώς μέρος των μετακινήσεων μεταφέρθηκε κατευθείαν προς τα νησιά.

Η άνθηση της ιδιωτικής αεροπορίας δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Ο παγκόσμιος στόλος ιδιωτικών τζετ αριθμεί περίπου 23.000 αεροσκάφη, με τις ΗΠΑ να κατέχουν τα 15.000, ενώ ολοένα περισσότεροι νέοι κάτω των 45 ετών εισέρχονται στη λίστα των αγοραστών. Στην Ευρώπη, οι ιδιωτικές πτήσεις αντιπροσωπεύουν το 8% της εναέριας κυκλοφορίας, με μέσο όρο 2.065 πτήσεις ημερησίως. Πίσω όμως από τους αριθμούς, αναδύονται και ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας. Η αυξανόμενη χρήση ελικοπτέρων στην Ελλάδα —συχνά εκτός αδειοδοτημένων ελικοδρομίων— επαναφέρει τη συζήτηση για αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και καλύτερη εποπτεία.

