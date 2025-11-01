Δολοφονία 52χρονου στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον ανακριτή ο 23χρονος κατηγορούμενος

Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων απολογείται σήμερα ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας σε βάρος 52χρονου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής κατά τη διάρκεια της γιορτής καστάνου στο Έλος Κισσάμου.

Ο 23χρονος αναμένεται να εξηγήσει λεπτομερώς τι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, τι προηγήθηκε και ποιοι λόγοι τον οδήγησαν στην εν ψυχρώ δολοφονία του συγχωριανού και μακρινού συγγενή του μπροστά στα μάτια εκατοντάδων παρευρισκόμενων της γιορτής καστάνου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του neakriti και το Creta24.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του θύματος, έδειξε τρεις πλήξεις από βολίδα κοντόκανου πολεμικού όπλου. Μία βολή κεντρικά στον θώρακα η οποία τρύπησε το μυοκάρδιο και επέφερε τον θάνατο, μία δεύτερη στον θώρακα που προκάλεσε διαμπερές τραύμα χωρίς να πλήξει μυς και μια τρίτη στο δάκτυλο του αριστερού χεριού που του προκάλεσε διαμπερές τραύμα.

Φονικό στο Έλος Χανίων: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος

Φορώντας αλεξίσφαιρό γιλέκο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρουσία πολλών συγγενών που βρίσκονται στο πλευρό του, ο 23χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 52χρονου στη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά, οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου 1/11, στην ανακρίτρια.

Ο 23χρονος δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε, γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση, «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

