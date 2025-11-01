search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 11:31

Δολοφονία 52χρονου στην Κίσσαμο: Με αλεξίσφαιρο στον ανακριτή ο 23χρονος κατηγορούμενος

01.11.2025 11:31
dolofonia kissamos (1)

Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων απολογείται σήμερα ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας σε βάρος 52χρονου το απόγευμα της περασμένης Κυριακής κατά τη διάρκεια της γιορτής καστάνου στο Έλος Κισσάμου.

Ο 23χρονος αναμένεται να εξηγήσει λεπτομερώς τι συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, τι προηγήθηκε και ποιοι λόγοι τον οδήγησαν στην εν ψυχρώ δολοφονία του συγχωριανού και μακρινού συγγενή του μπροστά στα μάτια εκατοντάδων παρευρισκόμενων της γιορτής καστάνου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του neakriti και το Creta24.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό του θύματος, έδειξε τρεις πλήξεις από βολίδα κοντόκανου πολεμικού όπλου. Μία βολή κεντρικά στον θώρακα η οποία τρύπησε το μυοκάρδιο και επέφερε τον θάνατο, μία δεύτερη στον θώρακα που προκάλεσε διαμπερές τραύμα χωρίς να πλήξει μυς και μια τρίτη στο δάκτυλο του αριστερού χεριού που του προκάλεσε διαμπερές τραύμα.

Φονικό στο Έλος Χανίων: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος 

Φορώντας αλεξίσφαιρό γιλέκο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρουσία πολλών συγγενών που βρίσκονται στο πλευρό του, ο 23χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας του 52χρονου στη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά, οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου 1/11, στην ανακρίτρια.

Ο 23χρονος δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος και φέρεται να υποστηρίζει ότι έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε, γιατί φοβήθηκε το θύμα όταν έκανε κίνηση, «σα να πήγαινε να βγάλει κάτι».

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, στη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο – Επίθεση σε βορίδη: Ελεύθεροι οι 6 συλληφθέντες

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του στην Καλαμάτα, όταν το χτύπησε με αλυσίδα

«Τρομάζεις να πεις ότι είσαι Ρομά»: Ένταξη στα χαρτιά, αποκλεισμός και καταστολή στην πράξη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου με 7 τραυματίες από σύγκρουση 3 οχημάτων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:20
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

1 / 3