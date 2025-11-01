Ηράκλειο – Επίθεση σε Βορίδη: Ελεύθεροι οι 6 συλληφθέντες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 συλληφθέντες της κατάληψης του Ευαγγελισμού για την επίθεση στον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, ενώ τους ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Οι 6 συλληφθέντες, δύο κοπέλες και 4 νεαροί, κρατούνταν από την Παρασκευή στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου μετέβη σήμερα, Σάββατο, ο Εισαγγελέας Ηρακλείου για την άσκηση των ποινικών διώξεων.

Για λόγους ασφαλείας επιλέχθηκε η λύση αυτή, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις κι επεισόδια στο κέντρο του Ηρακλείου όπου τα Σάββατα ο κόσμος είναι πολύς όπως και οι τουρίστες.

Έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα, περίπου 30 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, υψώνοντας πανό συμπαράστασης στους 6 συλληφθέντες και φωνάζοντας συνθήματα.

Η επίθεση με τα αυγά

Περιπετειώδης ήταν η έξοδος του Μάκη Βορίδη σε εστιατόριο, το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου, στην Κρήτη.

Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την οικογένειά του και φίλους του, στο Ηράκλειο, όταν άγνωστοι συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.

Σύμφωνα με το neakriti, κάποιοι θαμώνες προσπάθησαν διακριτικά να τους αποτρέψουν, ενώ άλλοι διαμαρτυρήθηκαν στον Μάκη Βορίδη λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν στο υπόγειο παρακείμενου εστιατορίου μέχρι να φτάσουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας που ήταν στο κατάστημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Βορίδης: «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν απρόκλητα»

Ανάρτηση για την επίθεση με αυγά που δέχτηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ έτρωγε με την οικογένειά του και φίλους του έκανε ο Μάκης Βορίδης.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη», έγραψε ο πρώην υπουργός.

«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας», πρόσθεσε, καταλήγοντας: «Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.



Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την… — Makis Voridis (@MakisVoridis) October 26, 2025

Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού

Έφοδο στο κτίριο του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση έγινε στις 05:30 τα ξημερώματα από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Εντός και εκτός του κτιρίου, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, επιχειρούσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και στους γύρω δρόμους.

Μέσα στο κτίριο εντοπίστηκαν δέκα άτομα που φέρεται να κοιμόντουσαν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έξι προσαγωγές ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση πρίν από λίγες ημέρες στον Μάκη Βορίδη. Σύμφωνα με το cretalive.gr πρόκειται για τέσσερις άνδρες και δύο κοπέλες, όλοι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, στο πάρκο Θεοτοκοπούλου είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και της επιχείρησης που προηγήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον σκύλο του στην Καλαμάτα, όταν το χτύπησε με αλυσίδα

«Τρομάζεις να πεις ότι είσαι Ρομά»: Ένταξη στα χαρτιά, αποκλεισμός και καταστολή στην πράξη

Ισραήλ: «Παραίτησαν» στρατιωτική γενική εισαγγελέα που διέρρευσε βίντεο με ομαδικούς βιασμούς Παλαιστινίων στο κολαστήριο Σντε Τεϊμάν