Ηράκλειο: Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού – Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη (video)

Έφοδο στο κτίριο του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση έγινε στις 05:30 τα ξημερώματα από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Εντός και εκτός του κτιρίου, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και στους γύρω δρόμους.

Μέσα στο κτίριο εντοπίστηκαν δέκα άτομα που φέρεται να κοιμόντουσαν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έξι προσαγωγές ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση πρίν από λίγες ημέρες στον Μάκη Βορίδη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, στο πάρκο Θεοτοκοπούλου έχει συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομίας και της επιχείρησης που προηγήθηκε.

