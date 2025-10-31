search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 08:14

Διάσωση 49 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

31.10.2025 08:14
limeniko_skafos_new
φωτογραφία αρχείου

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης 49 μεταναστών στήθηκε το πρωί της Παρασκεύης (31/11) ανοχτά της Γαύδου, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια ανατολικά του νησιού.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από πλοίο της Frontex, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές Aρχές και προχώρησε στη διάσωση όλων των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη θαλάσσια περιοχή επικρατούσαν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με ένταση ανέμων περίπου 2 μποφόρ.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι 49 μετανάστες επιβιβάστηκαν στο πλοίο της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου αναμένεται να παραληφθούν από τις αρμόδιες αρχές για την ταυτοποίησή τους και την παροχή πρώτων βοηθειών.

