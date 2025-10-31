Καιρός σήμερα: Συννεφιά και έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία, πού θα βρέξει – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (videos)

Φθινοπωρινό θα είναι σήμερα (31/10) το σκηνικό του καιρού, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, σύμφωνα με την ΕΜΥ και θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο καιρός σήμερα

Πιο αναλυτικά για σήμερα, Παρασκευή (31/10), σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Βαθμιαία και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν δίνοντας από το απόγευμα βροχές, αρχικά στα Επτάνησα και αργότερα σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και σε παράκτια κυρίως τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 19-21, στη Θεσσαλία από 5 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 18-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 20-23, στα Επτάνησα από 11 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 20-22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βράδυ στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Σάββατο (1/11)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (2/11)

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

