ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 02:10
ΕΛΛΑΔΑ

30.10.2025 23:40

Ένας νεκρός σε καραμπόλα 5 οχημάτων στη λεωφόρο Λένορμαν στον Κολωνό

30.10.2025 23:40
ekav_vrady
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σε καραμπόλα με 5 οχήματα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30/10 στην οδό Λένορμαν, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω σε οχήματα που είχαν σταματήσει στο φανάρι κάτω από τη γέφυρα του Κηφισου στο ρεύμα προς Περιστέρι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του πέμπτου οχήματος, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε από το σημείο και ελαφρά τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος με τους ακροδεξιούς στην παρέλαση: «Μπαλάκι» οι ευθύνες, στη θεωρία των δύο άκρων καταφεύγει η κυβέρνηση – «Ανιστόρητοι συμψηφισμοί» λέει ο Ν. Παπανδρέου

Ναυμαχία Ντόρας – Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων: «Δεν είμαστε ζούγκλα, ούτε καφενείο φίλων», απαντά ο υπουργός στα περί αλαζονείας

Ινστιτούτο Τσίπρα: Με Χουλιαράκη, Κουτεντάκη, Γαβρόγλου, Λιάκο το επιστημονικό συμβούλιο – Όλα τα ονόματα

karaiviki ploio narkotika- new
Χωρίς κατηγορία

Δομινικανή Δημοκρατία: Εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε 650 δέματα με κοκαΐνη

daniel radcleffe 99- new
ΘΕΑΤΡΟ

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Επιστροφή στο Μπρόντγουεϊ με το… one man show έργο «Every Brilliant Thing»

xalkida astynomiki dieftinsi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Χωρίς δίπλωμα ο 30χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και εγκατέλειψε 6χρονο κοριτσάκι

jetblue anagkastiki prosgeiosi – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος που έχασε απότομα ύψος – Τραυματίστηκαν επιβάτες

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 01:48
1 / 3