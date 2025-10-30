Ένας νεκρός σε καραμπόλα 5 οχημάτων στη λεωφόρο Λένορμαν στον Κολωνό

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σε καραμπόλα με 5 οχήματα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30/10 στην οδό Λένορμαν, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω σε οχήματα που είχαν σταματήσει στο φανάρι κάτω από τη γέφυρα του Κηφισου στο ρεύμα προς Περιστέρι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του πέμπτου οχήματος, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε από το σημείο και ελαφρά τραυματίες.

