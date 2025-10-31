Χαλκίδα: Χωρίς δίπλωμα ο 30χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και εγκατέλειψε 6χρονο κοριτσάκι

Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο 30χρονος που παρέσυρε το 6χρονο κορίτσι στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Πέμπτης, στην οδό Χαϊνά. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ ο οδηγός συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα αφού παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το 6χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) από μοτοσικλέτα στην οδό Χαϊνά στη Χαλκίδα, αρχικά μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία και εξετάσεις.

Ο οδηγός της μηχανής, γεννημένος το 1994, συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας. Από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράσυρση πεζού, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με την οδική ασφάλεια και την ανευθυνότητα οδηγών στους δρόμους της πόλης.

