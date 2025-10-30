search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 23:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 23:05

Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε

30.10.2025 23:05
limeniko pnigmos

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτη σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε στο Ηράκλειο.

Ιδιώτης ενημέρωσε τις αρχές, ενώ την περισυλλογή της σορού από τη θάλασσα έκανε σκάφος του λιμενικού.

Στο πτώμα που εντοπίστηκε και το οποίο φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, αναμένεται να διεξαχθούν οι απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να αναδειχθούν τα αίτια θανάτου, όπως και η ταυτότητα του άνδρα στον οποίο ανήκει.

Διαβάστε επίσης

Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

Τέμπη: «Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα, θα σκύβετε το κεφάλι!» – Έκρηξη οργής μετά την διακοπή της δίκης, η φράση που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών

«Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα» – Τι λέει ο εκπαιδευτικός που του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την εμφάνιση του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
festival thessaloniki – new
ΣΙΝΕΜΑ

Αυλαία για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη λαμπερή παρουσία της Ίντια Μουρ

pakistasn-afghanistan
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

lyon ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι άτομα για ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών, σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν – Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν (Video)

aerodromio newark ipa – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις σε διεθνή αεροδρόμια, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ελέω shutdown

limeniko pnigmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 23:39
festival thessaloniki – new
ΣΙΝΕΜΑ

Αυλαία για το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη λαμπερή παρουσία της Ίντια Μουρ

pakistasn-afghanistan
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

lyon ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι άτομα για ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών, σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν – Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν (Video)

1 / 3