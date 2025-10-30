Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτη σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε στο Ηράκλειο.

Ιδιώτης ενημέρωσε τις αρχές, ενώ την περισυλλογή της σορού από τη θάλασσα έκανε σκάφος του λιμενικού.

Στο πτώμα που εντοπίστηκε και το οποίο φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, αναμένεται να διεξαχθούν οι απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να αναδειχθούν τα αίτια θανάτου, όπως και η ταυτότητα του άνδρα στον οποίο ανήκει.

