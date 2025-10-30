search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 21:12

Τέμπη: «Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα, θα σκύβετε το κεφάλι!» – Έκρηξη οργής μετά την διακοπή της δίκης, η φράση που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών

30.10.2025 21:12
tempi

Στις 28 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο συνήγορος του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη γύρισε και είπε στους συγγενείς των θυμάτων «μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά! Αυτά που επικαλείστε είναι χυδαία».

«Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα! Θα σκύβετε το κεφάλι… Αν έχετε παιδιά, πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε τα στα μάτια! Να δώσετε τα βίντεο που σβήσατε!», άρχισαν να φωνάζουν οι συγγενείς αγανακτισμένοι.

Κατηγορούμενοι είναι ο Νίκος Τσαντσαράκης, εκπρόσωπος της Interstar, ο Παναγιώτης Τερεζάκης πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο Σπύρος Πατέρας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

Ο Τσαντσαράκης κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο Τερεζάκης για ηθική αυτουργία και Πατέρας για ηθική αυτουργία στην απείθεια.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος, δήλωσε: «Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων με δικονομικά τεχνάσματα προσπάθησε, αν ήταν δυνατόν, να τους αθωώσει από σήμερα».

Ζήτησαν να αναβληθεί η δίκη

Οι συνήγοροι των κατηγορούμενων ζήτησαν να αναβληθεί η δίκη, επικαλούμενοι τη γνωμοδότηση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων για απαγόρευση παρουσίας δικηγόρων σε πλημμελήματα από διακοπή. Το αίτημα τους απορρίφθηκε. 

«Οι εντεταλμένοι της κυβέρνησης, οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που είναι σήμερα κατηγορούμενοι, προσπαθούν να μεθοδεύσουν αναβολή της δίκης για την εξαφάνιση των βίντεο που αποτυπώνουν τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, η οποία δρα με κάθε τρόπο για να μη φωτιστεί η αλήθεια. Αυτές οι μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Από την πλευρά της η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων δήλωσε πως «θα υποβάλουμε και πάλι το αίτημα της βίαιης προσαγωγής, αν δεν εμφανιστούν, να εμφανιστούν και τελικά να δώσουν αυτοί τις εξηγήσεις».

Ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων τόνισε πως: «Εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι.Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».

Διαβάστε επίσης

Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

«Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα» – Τι λέει ο εκπαιδευτικός που του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την εμφάνιση του

Σάλος με τους ακροδεξιούς στην παρέλαση: «Μπαλάκι» οι ευθύνες, στη θεωρία των δύο άκρων καταφεύγει η κυβέρνηση – «Ανιστόρητοι συμψηφισμοί» λέει ο Ν. Παπανδρέου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

troxaio-glyka-nera
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Οι τελευταίες στιγμές του 23χρονου πριν τη μοιραία πρόσκρουση – Εκκωφαντικός ο θόρυβος της σύγκρουσης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:35
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

1 / 3