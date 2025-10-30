Τέμπη: «Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα, θα σκύβετε το κεφάλι!» – Έκρηξη οργής μετά την διακοπή της δίκης, η φράση που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών

Στις 28 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο συνήγορος του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη γύρισε και είπε στους συγγενείς των θυμάτων «μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά! Αυτά που επικαλείστε είναι χυδαία».

«Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα! Θα σκύβετε το κεφάλι… Αν έχετε παιδιά, πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε τα στα μάτια! Να δώσετε τα βίντεο που σβήσατε!», άρχισαν να φωνάζουν οι συγγενείς αγανακτισμένοι.

Κατηγορούμενοι είναι ο Νίκος Τσαντσαράκης, εκπρόσωπος της Interstar, ο Παναγιώτης Τερεζάκης πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο Σπύρος Πατέρας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

Ο Τσαντσαράκης κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο Τερεζάκης για ηθική αυτουργία και Πατέρας για ηθική αυτουργία στην απείθεια.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος, δήλωσε: «Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων με δικονομικά τεχνάσματα προσπάθησε, αν ήταν δυνατόν, να τους αθωώσει από σήμερα».

Ζήτησαν να αναβληθεί η δίκη

Οι συνήγοροι των κατηγορούμενων ζήτησαν να αναβληθεί η δίκη, επικαλούμενοι τη γνωμοδότηση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων για απαγόρευση παρουσίας δικηγόρων σε πλημμελήματα από διακοπή. Το αίτημα τους απορρίφθηκε.

«Οι εντεταλμένοι της κυβέρνησης, οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που είναι σήμερα κατηγορούμενοι, προσπαθούν να μεθοδεύσουν αναβολή της δίκης για την εξαφάνιση των βίντεο που αποτυπώνουν τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, η οποία δρα με κάθε τρόπο για να μη φωτιστεί η αλήθεια. Αυτές οι μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά της η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων δήλωσε πως «θα υποβάλουμε και πάλι το αίτημα της βίαιης προσαγωγής, αν δεν εμφανιστούν, να εμφανιστούν και τελικά να δώσουν αυτοί τις εξηγήσεις».

Ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων τόνισε πως: «Εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι.Εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ερχόμαστε κάθε ημέρα εδώ και ταλαιπωρούμαστε».

