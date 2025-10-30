Πέλλα: 29χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση της μεθυσμένης ξαδέλφης του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε ποινή 37 μηνών καταδικάστηκε ένας 29χρονος επειδή κακοποίησε σεξουαλικά την ξαδέλφη του, ύστερα από έξοδο και κατανάλωση αλκοόλ, τον Απρίλιο του 2021, σε περιοχή της Πέλλας.
Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της 25χρονης – τότε – γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, εξαιτίας της οποίας δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 29χρονος, τον έκρινε ένοχο, με οριακή πλειοψηφία (4-3) για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Του αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά (πρότερο έντιμο βίο και μετέπειτα καλή συμπεριφορά), ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερος ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε εν μέρει τη σεξουαλική επαφή, επισημαίνοντας πως η γυναίκα (2η ξαδέλφη του) καταλάβαινε τι έκανε και πως ό,τι συνέβη συνέβη με τη συναίνεσή της.
Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.
Διαβάστε επίσης:
Ένας νεκρός σε καραμπόλα 5 οχημάτων στη λεωφόρο Λένορμαν στον Κολωνό
Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε
«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.