30.10.2025 23:55

Πέλλα: 29χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση της μεθυσμένης ξαδέλφης του

30.10.2025 23:55
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media

Σε ποινή 37 μηνών καταδικάστηκε ένας 29χρονος επειδή κακοποίησε σεξουαλικά την ξαδέλφη του, ύστερα από έξοδο και κατανάλωση αλκοόλ, τον Απρίλιο του 2021, σε περιοχή της Πέλλας.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της 25χρονης – τότε – γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, εξαιτίας της οποίας δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 29χρονος, τον έκρινε ένοχο, με οριακή πλειοψηφία (4-3) για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη. Του αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά (πρότερο έντιμο βίο και μετέπειτα καλή συμπεριφορά), ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερος ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε εν μέρει τη σεξουαλική επαφή, επισημαίνοντας πως η γυναίκα (2η ξαδέλφη του) καταλάβαινε τι έκανε και πως ό,τι συνέβη συνέβη με τη συναίνεσή της.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

