search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 21:35

«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

30.10.2025 21:35
endooikogeniaki-via

Ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε 51χρονο, που παρενοχλούσε την πρώην σύζυγο του. 

Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι και κατέθεσε αίτημα διαζυγίου τον περασμένο Μάϊο, όταν ο 51χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και απείλησε να τη σκοτώσει. 

Εμφανιζόταν στη δουλειά της και την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει

Τον Ιούλιο πήγε να του παραδώσει το αυτοκίνητο του και εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά και απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, σύμφωνα με το gegonota.gr.

Τον Αύγουστο την έπιασε από τον λαιμό στο πάρκινγκ του σπιτιού της, επειδή αρνήθηκε να πάει για καφέ μαζί του. Σύμφωνα με την παθούσα, πολλές φορές εμφανιζόταν στη δουλειά της, της τηλεφωνούσε και την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.

Την 28η Οκτωβρίου, γύρω στις 9 το βράδυ, την πήρε τηλέφωνο και τη ρώτησε πού βρίσκεται. Εκείνη είπε ότι ήταν βόλτα, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν έξω από το σπίτι της και θα περίμενε, απειλώντας ότι θα τη «ξεκοιλιάσει» όταν επιστρέψει. Η γυναίκα του απάντησε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία και εκείνος συμφώνησε να πάνε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά προσήλθε μόνος, ομολόγησε τις πράξεις του και συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης

Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

Τέμπη: «Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα, θα σκύβετε το κεφάλι!» – Έκρηξη οργής μετά την διακοπή της δίκης, η φράση που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών

«Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα» – Τι λέει ο εκπαιδευτικός που του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την εμφάνιση του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

troxaio-glyka-nera
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Οι τελευταίες στιγμές του 23χρονου πριν τη μοιραία πρόσκρουση – Εκκωφαντικός ο θόρυβος της σύγκρουσης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:45
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

1 / 3