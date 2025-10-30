«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

Ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε 51χρονο, που παρενοχλούσε την πρώην σύζυγο του.

Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι και κατέθεσε αίτημα διαζυγίου τον περασμένο Μάϊο, όταν ο 51χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και απείλησε να τη σκοτώσει.

Εμφανιζόταν στη δουλειά της και την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει

Τον Ιούλιο πήγε να του παραδώσει το αυτοκίνητο του και εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά και απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, σύμφωνα με το gegonota.gr.

Τον Αύγουστο την έπιασε από τον λαιμό στο πάρκινγκ του σπιτιού της, επειδή αρνήθηκε να πάει για καφέ μαζί του. Σύμφωνα με την παθούσα, πολλές φορές εμφανιζόταν στη δουλειά της, της τηλεφωνούσε και την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.

Την 28η Οκτωβρίου, γύρω στις 9 το βράδυ, την πήρε τηλέφωνο και τη ρώτησε πού βρίσκεται. Εκείνη είπε ότι ήταν βόλτα, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν έξω από το σπίτι της και θα περίμενε, απειλώντας ότι θα τη «ξεκοιλιάσει» όταν επιστρέψει. Η γυναίκα του απάντησε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία και εκείνος συμφώνησε να πάνε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά προσήλθε μόνος, ομολόγησε τις πράξεις του και συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης

Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

Τέμπη: «Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα, θα σκύβετε το κεφάλι!» – Έκρηξη οργής μετά την διακοπή της δίκης, η φράση που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών

«Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα» – Τι λέει ο εκπαιδευτικός που του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την εμφάνιση του