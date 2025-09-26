Σοκ στην Κρήτη: Ανηψιές καταγγέλλουν τον θείο τους για συστηματικό βιασμό όταν ήταν ανήλικες

Μία σοκαριστική καταγγελία βιασμού ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές του Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, δύο νεαρές γυναίκες κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού από τον θείο τους.

Σύμφωνα με το cretapost, η 25χρονη και 23χρονη – σήμερα –έπειτα από χρόνια σιωπής πήραν την απόφαση και κατήγγειλαν σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας όλα όσα βίωναν.

Όπως αναφέρει η καταγγελία τους στις αρχές, ο 56χρονος – σήμερα – θείος τους εξ αγχιστείας τις βίαζε συστηματικά από το 2012 έως και το 2017, όταν ήταν 12 και 10 χρονών αντίστοιχα.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί του Ηρακλείου προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του όπου βρήκαν ένα μαχαίρι και τον συνέλαβαν.

Παράλληλα, για την καταγγελία της σεξουαλικής κακοποίησης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου (video)

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Για έντονα φαινόμενα προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Αναζητούνται από την αστυνομία