Φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου (video)

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) σε κατοικία στο Μεταξουργείο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η εστία εντοπίστηκε σε φωταγωγό του κτιρίου, όμως η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους, η κυκλοφορία στη Μεγάλου Αλεξάνδρου διακόπηκε προσωρινά στο ύψος της οδού Πλαταιών.

