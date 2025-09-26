Φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) σε κατοικία στο Μεταξουργείο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η εστία εντοπίστηκε σε φωταγωγό του κτιρίου, όμως η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών έθεσε άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
Για προληπτικούς λόγους, η κυκλοφορία στη Μεγάλου Αλεξάνδρου διακόπηκε προσωρινά στο ύψος της οδού Πλαταιών.
