ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:37
31.10.2025 08:51

Πειραιάς: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

31.10.2025 08:51
Διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 72χρονη, η οποία παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, την ώρα που η γυναίκα κατέβαινε από το λεωφορείο, η τσάντα της πιάστηκε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να πατηθεί από τη ρόδα του λεωφορείου.

Η 72χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Αττικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ –σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ– υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι λόγω των σοβαρών τραυμάτων.

Για το σοκαριστικό περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.

