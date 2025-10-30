search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 20:00

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

30.10.2025 20:00
leoforeio

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Αττικό και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν λεωφορείο της ΟΣΥ παρέσυρε και τραυμάτισε τη γυναίκα καθώς εκείνη προσπαθούσε να επιβιβαστεί.

Διαβάστε επίσης:

«Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα» – Τι λέει ο εκπαιδευτικός που του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την εμφάνιση του

Κορωπί: «Έχουμε σχέση αγάπης με τον σύντροφό μου», λέει η 40χρονη μετά τον ξυλοδαρμό της – Σοκάρει η εικόνα της

Χαλκίδα: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε ανήλικο παιδί και το εγκατέλειψε 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
instituto-tsipra
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

olga-markogiannaki-eurokinissi_4e69af.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκογιαννάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένας πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει

leandro de niro
LIFESTYLE

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

votanikos_pao_2910_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;» (Video)

health_iq
ADVERTORIAL

Στην Choose η επικοινωνιακή προβολή και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος HEALTHIQ του ΠΟΥ Ευρώπης στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:44
instituto-tsipra
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

olga-markogiannaki-eurokinissi_4e69af.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκογιαννάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένας πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει

leandro de niro
LIFESTYLE

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

1 / 3