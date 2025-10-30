Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Αττικό και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά.
Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν λεωφορείο της ΟΣΥ παρέσυρε και τραυμάτισε τη γυναίκα καθώς εκείνη προσπαθούσε να επιβιβαστεί.
