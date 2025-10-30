Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Αττικό και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν λεωφορείο της ΟΣΥ παρέσυρε και τραυμάτισε τη γυναίκα καθώς εκείνη προσπαθούσε να επιβιβαστεί.

