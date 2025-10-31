Χανιά: Έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε τοίχο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός (photos)

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που τα ξημερώματα της Παρασκευής 31/10, τραυματίστηκε σε τροχαίο στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το creta.24, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν, πως οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε τοίχο σπιτιού.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

