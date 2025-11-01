search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.11.2025

Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα μετά από βόμβα σε σπίτι

01.11.2025 12:16
Πυροβολισμοί με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες «γάζωσαν» σπίτια και αυτοκίνητα με καλάσνικοφ ως αντίποινα μετά την τοποθέτηση βόμβας σε οικία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώνεται ακόμη και τώρα “βροχή” πυρών ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών οικογενειών, τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά.

Με αγροτικά στο νοσοκομείο και κέντρα υγείας

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με όποια μέσα διαθέτουν, ακόμη και με αγροτικά, τους τραυματίες στα νοσοκομεία και στα παρακείμενα Κέντρα Υγείας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων.

Μέχρι αυτή την ώρα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων, που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στο Βενιζέλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ανάμεσα στους νεκρούς είναι μια 50χρονη και ένας 38χρονος.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το πρωτοφανές περιστατικό αποτελεί συνέχεια της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες σε υπό κατασκευή κατοικία. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:20
