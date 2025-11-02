Εβδομάδα υπουργών στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν Αυγενάκης, Βορίδης – Στα 700 εκατομμύρια ευρώ η «αρπαχτή» με τις παράνομες επιδοτήσεις 

Κόκκινο αναμένεται να «χτυπήσει» η πολιτική αντιπαράθεση την εδομάδα που έρχεται, καθώς καλούνται στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι υπουργοί πρωταγωνιστές.

Αυτή την εβδομάδα αναμένται να διαβούν το κατώφλι της εξεταστικής ο νυν και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα: Την Τρίτη οι Κώστας Τσιάρας και Γιώργος Τσακίρης, την Τετάρτη ο Λευτέρης Αυγενάκης, την Πέμπτη οι Γιώργος Γεωργαντάς και Σπήλιος Λιβανός και την Παρασκευή ο Μάκης Βορίδης.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει επικαιροποίηση της λίστας μαρτύρων στην οποία αναμένεται να προστεθούν ο νυν υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μαυρωτάκης, οι πρώην ομόλογοί του Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και πρόσωπα που έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», ο οποίος πρωταγωνιστεί στις συνομιλίες που περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είχε την τιμητική του σε πολλές καταθέσεις μέχρι τώρα.

Ο Γιώργος Ξυλούς βρέθηκε και στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για 2,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς του για την περίοδο 2021-2023 και οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar, αλλά και ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης» στενός φίλος του «Φραπές» που χρημάτισε σύμβουλος επί υπουργίας Βορίδη, όπως και η Πάπη Σεμερτζίδου, το πρώην «γαλάζιο» στέλεχος με τη Ferrari.

Στο μεταξύ, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Καθημερινή» το σκάνδαλο είναι τεραστίων διαστάσεων αφού δηλώναμε 13 εκατ. ζώα, ενώ έχουμε 6 εκατ., με τις παράνομες επιδοτήσεις υπολογίζονται στα 700 εκατομμύρια.

Οι αποκαλύψεις, λίγες μέρες πριν την κατάθεση του Action Plan 2 της ελληνικής κυβέρνησης στην Κομισιόν, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, προκαλούν τη δικαιολογημένη οργή των κτηνοτρόφων.

Η έγκριση του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανοίξει τον δρόμο για την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης του 2025.

Διαβάστε επίσης:

Αναλαμβάνει καθήκοντα η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ – Η πρώτη αποστολή και η ατζέντα

Μητσοτάκης για Ένοπλες Δυνάμεις: Η φροντίδα των στελεχών τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα μας

Ο Ανδρουλάκης άναψε ξανά τις μηχανές του ΠΑΣΟΚ με περιοδείες, εκδηλώσεις και πυρά στον Μητσοτάκη