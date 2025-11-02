Ο Ανδρουλάκης άναψε ξανά τις μηχανές του ΠΑΣΟΚ με περιοδείες, εκδηλώσεις και πυρά στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανάψει ξανά τις μηχανές του ΠΑΣΟΚ στους ρυθμούς της ΔΕΘ, πριν τους κλυδωνισμούς και τα σκηνικά εσωστρέφειας στο κόμμα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το Σάββατο από τη Θεσσαλία και συνεχίζει την Κυριακή στη Μαγνήσια με περιοδείες και εκδηλώσεις. Εχθές στη Λάρισα στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά από πολλαπλές συναντήσεις με αγρότες τοποθετήθηκε σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι των αγροτών, αυτοδιοικητικοί, επαγγελματίες μελισσοκόμοι και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Παρέμβαση έκανε και η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής στον αγροτικό τομέα.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης στο απευθυνόμενος σε αγρότες ανέβασε τους τόνους και έστρεψε όλα του τα πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Συμμορία να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έχουμε πρώτη φορά. Για αυτό ήρθε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένα κόμμα καταστρέφει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λεφτά γίνονταν ακριβά αυτοκίνητα. Όταν γίνεται κάτι θετικό, γίνεται με εντολή Μητσοτάκη αλλά όταν τους πιάσουν να κλέβουν, δεν ξέρει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα ζήτησε στήριξη στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να έρθει η πολιτική αλλαγή και με αυτό τον τρόπο όπως υπογράμμισε να ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας.

Τα ΕΛΤΑ και το μεγάλο στοίχημα

Η Χαριλάου Τρικούπη βγήκε στην επίθεση και για τα ΕΛΤΑ μετά την υποχώρηση της κυβέρνησης και την αναστολή του κλεισίματος των καταστημάτων στην επαρχία. «Η απόφαση για τρίμηνη παράταση λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Απλώς μεταθέτει την κρίση στο χρόνο, χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της περιφέρειας», υπογράμμισε ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας. Με αυτό τον ρυθμό θα συνεχίσουν οι περιοδείες κλιμακίων του κόμματος σε όλη την χώρα προκειμένου να κοινοποιηθεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Μεγάλο στοίχημα αποτελεί η διεξαγωγή της παρθενικής συνεδρίασης της ΚΟΕΣ ενόψει συνεδρίου χωρίς περαιτέρω αντιπαραθέσεις και δηλώσεις που μπορεί να φέρουν νέο κύκλο εσωστρέφειας. Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι καμία πλευρά δεν είναι πρόθυμη να δώσει συνέχεια με συγκρούσεις σε αυτή την φάση και υπογραμμίζουν ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την ενεργή συμμετοχή όλων των τάσεων. Μένει να αποδειχθεί αυτό την Δευτέρα καθώς στελέχη που πρόσκεινται στην εσωκομματική αντιπολίτευση τονίζουν ότι θα πιέσουν να οριστεί άμεσα η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου. Εκτιμούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να το αποφύγει σε αυτή τη φάση και να το φέρει όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές. Στη Χαριλάου Τρικούπη, διαψεύδουν αυτά τα σενάρια και απαντούν ότι ο σχεδιασμός είναι να γίνει μέχρι τον Μάρτιο του νέου έτους το συνέδριο του κόμματος.

