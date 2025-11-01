Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή»

«Η Ελλάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής του Κόλπου, αξιοποιώντας τις ιστορικές, πολιτιστικές και στρατηγικές μας συνδέσεις με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο ετήσιο φόρουμ «Manama Dialogue» στο Μπαχρέιν.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η προσέγγιση της Ελλάδας στις εξελίξεις είναι πολυδιάστατη – οικονομική, διπλωματική, ενεργειακή, ασφάλειας, πολιτιστική – και σημειώνει απτή πρόοδο.

«Στον τομέα της άμυνας, θεωρούμε τους εαυτούς μας ως φυσικούς εταίρους για την ασφάλεια με όλα τα κράτη του Κόλπου. Η ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποτελεί παράδειγμα της βαθιάς εμπιστοσύνης και της κοινής δέσμευσης για την προστασία της περιφερειακής ασφάλειας. Έχουμε ξεκινήσει 19 κοινές πρωτοβουλίες με τη Σαουδική Αραβία που αποσκοπούν στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων στη στρατιωτική βιομηχανία, καθώς και την προσφορά εξειδικευμένης εκπαίδευσης», είπε.

Αναφερόμενος στο θέμα συζήτησης του φόρουμ «Ασφάλεια του Κόλπου: Διπλωματία, Οικονομία και ‘Αμυνα» σημείωσε ότι η ασφάλεια του Κόλπου σημαίνει διασφάλιση των ενεργειακών ροών, του παγκόσμιου εμπορίου, της τεχνολογικής ανάπτυξης και, τελικά, των ανθρώπινων ζωών. Εξήρε το ρόλο του Μπαχρέιν και των άλλων κρατών του Κόλπου στις διεθνής εξελίξεις, λέγοντας ότι είναι παγκόσμιοι δρώντες, που “το έχουν αποδείξει αυτό, όχι μόνο μέσω της οικονομικής τους εμβέλειας και της ηγεσίας τους στον τομέα της ενέργειας, αλλά και μέσω της ενεργής διπλωματίας και των επενδύσεων που στοχεύουν στο μέλλον στους τομείς της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της πράσινης μετάβασης”.

Ο Κόλπος -είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ- με τη στρατηγική του θέση, τα ενεργειακά του αποθέματα, τις ροές κεφαλαίων και την διπλωματική του απήχηση, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο κοινό μας μέλλον.

Τόνισε ότι σε αυτή την προσπάθεια, η Ελλάδα προσφέρεται ως αξιόπιστος εταίρος, και είπε ότι η χώρα μας είναι ένα έθνος που στηρίζεται στη διπλωματία, η οποία βασίζεται σε κανόνες, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τη σταθερή αμυντική συνεργασία και την πεποίθηση ότι η κοινή ευημερία αποτελεί το καλύτερο θεμέλιο για την ειρήνη.

«Ένα ναυτικό έθνος, αφοσιωμένο στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην προστασία των εμπορικών οδών, και ένας κόμβος για την ενέργεια, τη διασυνδεσιμότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ περιοχών» τόνισε.

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή είπε:

“Η απελευθέρωση όλων των εν ζωή ομήρων αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για ολόκληρο τον κόσμο, όπως και το γεγονός ότι τα όπλα έχουν – τουλάχιστον εν μέρει – σιγήσει στη Γάζα. Η Ειρηνευτική Συμφωνία αποτελεί ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για μια πολιτική λύση και την πλήρη περιφερειακή ένταξη του Ισραήλ.

Το σχέδιο ειρήνευσης στην Γάζα

Αυτό θα παρείχε ένα μέρισμα ειρήνης σε όλες τις χώρες της περιοχής μέσω της οικονομικής συνεργασίας και της διασυνδεσιμότητας”. Ο κ.Γεραπετρίτης είπε ότι η χώρα μας προσβλέπει στην εφαρμογή των επόμενων φάσεων του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης της Γάζας, καθώς και σε μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών και τόνισε με έμφαση:

“Η Ελλάδα, αναπόσπαστο μέρος της γεωγραφίας της ευρύτερης περιοχής, με βαθείς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με όλους τους λαούς της, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μοναδική θέση για να συμβάλλει στην Υλοποίηση του Σχεδίου, δεδομένων των στρατηγικών της σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, της μακροχρόνιας υποστήριξης και συνεργασίας της με την Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς και του ρόλου της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Προσέθεσε ότι η προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή αποτελεί βασική προτεραιότητα της χώρας μας και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που υπάρχουν όπως «πώς να διασφαλιστεί η ασφάλεια ή η διακυβέρνηση στη Γάζα, πώς να επιβλεφθεί ο αφοπλισμός, πώς να συνδεθεί η ανοικοδόμηση με την περιφερειακή ολοκλήρωση και τις διεθνείς επενδύσεις».

Ο κεντρικός ρόλος των χωρών του Κόλπου

Αυτά όπως είπε, είναι καθήκοντα για την επίλυση των οποίων η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα τα κράτη του Κόλπου -δεδομένου του κεφαλαίου, της νομιμοποίησης και της περιφερειακής τους θέσης- πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο.

«Η πλήρης εμπλοκή των κρατών του Κόλπου στην ασφάλεια, την ανοικοδόμηση, την από-ριζοσπαστικοποίηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων είναι απολύτως απαραίτητη» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σημείωσε επίσης ότι η συμμετοχή της χώρας μας σε πολυμερείς ασκήσεις όπως η Medusa 13 υπογραμμίζει την πεποίθησή ότι η ασφάλεια του Κόλπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Η θαλάσσια ασφάλεια, ιδίως, παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής μας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, η δέσμευση της Ελλάδας για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί τόσο θεμελιώδες εθνικό συμφέρον όσο και κρίσιμο στοιχείο της περιφερειακής σταθερότητας. Η αδιάλειπτη ροή των θαλάσσιων εμπορικών οδών μέσω στρατηγικών θαλάσσιων περασμάτων, όπως η Ερυθρά Θάλασσα και το Στενό Bab el-Mandeb, είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο γενικότερα», είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Πύλη της Ασίας προς την Ευρώπη η Ελλάδα

Τέλος, σημείωσε ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει η πύλη της Ασίας προς την Ευρώπη και υποστηρίζει σθεναρά την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ και τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης.

«Ο ευρύτερος στόχος μας είναι να καθιερώσουμε την Ανατολική Μεσόγειο ως κόμβο σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ολοκλήρωσης» τόνισε και προσέθεσε:

«Σε αυτό το πνεύμα, τα θεμέλιά μας είναι ήδη ισχυρά. Το λιμάνι του Πειραιά κατατάσσεται μεταξύ των πιο πολυσύχναστων της Ευρώπης. Επιπλέον, ελληνικά λιμάνια ιδιωτικοποιούνται και αναβαθμίζονται για την ενίσχυση της πολυτροπικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Περίπου το 55% του ενεργειακού μας μείγματος προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο στόχος μας είναι το ποσοστό αυτό να ανέλθει σε 80% έως το 2030».

Αναφέρθηκε τέλος, στα έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συμβάλλουν -όπως είπε-στην ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση, όπως το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης GREGY, το οποίο συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Ηλεκτρικής Διασύνδεσης GSI, το οποίο συνδέει την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα, και η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας με τη Σαουδική Αραβία.

«Η συνδεσιμότητα – φυσική, ενεργειακή, ψηφιακή, ανθρώπινη – αποτελεί τη ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία μπορούν να βασιστούν η ασφάλεια, η ευημερία και η περιφερειακή ολοκλήρωση» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

