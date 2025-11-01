search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 20:47
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.11.2025 20:24

ΚΚΕ: «Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους»

01.11.2025 20:24
KKE_SIMAIA_new

«Η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη ώστε αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση να στηρίξει τα ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, για να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας», τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ».

«Ευθύνη βέβαια έχουν κι όσοι -από τη ΝΔ και τα άλλα κόμματα- που τώρα εμφανίζονται έκπληκτοι εξαιτίας της πίεσης και των λαϊκών αντιδράσεων, ωστόσο στήριξαν βήμα το βήμα το σχέδιο εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί λοιπόν να γίνει αποδεκτό από το να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους», προσθέτει το ΚΚΕ.

Yπουργείο Ανάπτυξης για Χάρη Δούκα: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος»

ΕΛΤΑ: Άτακτη υποχώρηση από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του οργανισμού – Αναμένεται «βαθύ κούρεμα» στον αριθμό των «κομμένων» καταστημάτων

Ανδρουλάκης: «Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ»

