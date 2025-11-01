Χαρίτσης: Αποκλειστική ευθύνη Μητσοτάκη το «λουκέτο» στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ.

Ο «ξαφνικός θάνατος» των ΕΛ.ΤΑ. είναι αποκλειστική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης, και μιλά για μικρή αναδίπλωση της κυβέρνησης μετά την κατακραυγή που οδήγησε στην ανακοίνωση της διοίκησης για παράταση με σκοπό να ενημερωθούν οι πολίτες. Ο Αλέξης Χαρίτσης παραπέμπει στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε την Τετάρτη με την οποία η Νέα Αριστερά πρώτη ανέδειξε το θέμα και μάλιστα επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το κλείσιμο αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού ο οποίος έδωσε το πράσινο φως. Και ρωτά: «Είναι σε θέση να το διαψεύσουν»;

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτση:

Πριν από μία εβδομάδα ενημερώθηκα από την Δήμαρχο της ιδιαίτερης πατρίδας μου ότι υπήρχαν πληροφορίες για κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛ.ΤΑ. στον Μελιγαλά, το μοναδικό κατάστημα που εξυπηρετεί πάνω από 10.000 κατοίκους του Δήμου Οιχαλίας αλλά και τμήματος του όμορου Δήμου Μεσσήνης.

Επικοινώνησα άμεσα με τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ και προχώρησα στην άμεση – ήδη από την περασμένη Τετάρτη και αμέσως μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου – κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητώντας απαντήσεις προκειμένου να γίνει κατ’ αρχάς γνωστός ο εν κρυπτώ σχεδιασμός για τη διακοπή λειτουργίας άγνωστου μέχρι εκείνη τη στιγμή αριθμού καταστημάτων και το πώς η κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη συνέχιση της εξυπηρέτησης χιλιάδων συμπολιτών μας αλλά και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων στα ΕΛ.ΤΑ.

Οι μετέπειτα αλυσιδωτές αντιδράσεις ανάγκασαν την κυβέρνηση σε μια μικρή αναδίπλωση. Μέσω της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ έγινε γνωστό σήμερα ότι για τα καταστήματα της περιφέρειας θα δοθεί παράταση και η λειτουργία τους θα συνεχιστεί μέχρι να ενημερωθούν οι πολίτες…

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για ανάκληση της απόφασης για «λουκέτο», αλλά για μια πίστωση χρόνου προκειμένου να αντιμετωπιστεί επικοινωνιακά το κύμα των αντιδράσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση και την ελληνική κοινωνία.

Το αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ με τη μέθοδο του «ξαφνικού θανάτου» δεν είναι ούτε θέμα που αφορά αποκλειστικά τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ ούτε ζήτημα κακής επικοινωνιακής διαχείρισης, όπως προσπαθεί να του παρουσιάσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Για πολλοστή μάλιστα φορά η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ότι έχει «μηδενική ευθύνη» και να φορτώσει το φιάσκο σε άλλους. Τα επικοινωνιακά τερτίπια περί άγνοιας και «απόφασης της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ» δεν πείθουν κανέναν.

Όπως έχω μάλιστα πληροφορηθεί, η απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας των μισών σχεδόν καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων πάρθηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού ο οποίος και έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει το «λουκέτο» που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για την όλο και μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση ενός ακόμα δημόσιου αγαθού και την περαιτέρω υποβάθμιση και ερημοποίηση της ελληνικής περιφέρειας.

Είναι σε θέση να το διαψεύσουν;

