02.11.2025 12:43

Αναλαμβάνει καθήκοντα η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ – Η πρώτη αποστολή και η ατζέντα

02.11.2025 12:43
kiberly

Καθήκοντα ως 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αναλαμβάνει η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η άφιξή της στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης θητείας της στη χώρα, με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ να κυριαρχεί στην ατζέντα.

«Γειά σας, Ελλάδα» ήταν η πρώτη ανάρτηση που έκανε στα ελληνικά η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού.

«Είναι η πρώτη ημέρα επίσημης υπηρεσίας ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται άρρηκτους δεσμούς. Μαζί ενισχύουμε τη συμμαχία και αναβαθμίζουμε την εταιρική μας σχέση σε νέο, υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ανάρτησή της η 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ανέφερε πως πως έχει την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται στη χώρα ως πρέσβης και ως προσωπική εκπρόσωπος του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Μεταξύ άλλων εξέφρασε την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς την ελληνική κυβέρνηση για τη θερμή υποδοχή που της επιφύλαξε και αναφέρθηκε στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, που, όπως σημειώσε, εδράζεται στη φιλία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη σταθερή δέσμευση για την προώθηση ενός πιο ειρηνικού και ευημερούντες κόσμου, όπως σημειώνει.

Χθες Σάββατο, η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα στην εκδήλωση της πρεσβείας για το Σώμα των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη νέα πρέσβη και να της ευχηθούν καλή επιτυχία στα καθήκοντά της.

H πρώτη της αποστολή

Η αμερικανίδα διπλωμάτης την Τρίτη (4/11) αναμένεται να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ εντός της εβδομάδας θα έχει επίσημες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Η ενέργεια και οι προοπτικές στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, ενώ θα υποδεχτεί και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, ενόψει του συνεδρίου P- TEC, που θα συνδιοργανωθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου από Αθήνα και Ουάσιγκτον, με στόχο την προώθηση ενεργειακών έργων και την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.

«Ως πρέσβης ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε.

Η κ. Γκιλφόιλ κατέχει πτυχίο Νομικής, έχει εργαστεί ως εισαγγελέας και παρουσιάστρια στον FOX, και όπως ο προκάτοχός της, δεν προέρχεται από το διπλωματικό σώμα. Δεν ανήκει στην ελληνική ομογένεια, αλλά θεωρείται ότι διαθέτει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

