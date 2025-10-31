Στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η έπαυλη στο Κολωνάκι, οι κλειστοί δρόμοι και η αγάπη της για την ελληνική ιστορία

Αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη πρώτη της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην Αθήνα.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, η οποία φτάνει υπό άκρα μυστικότητα στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος ομογενούς επιχειρηματία, κουμπάρου του Κωνσταντίνου Αργυρού – θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μαζί με άλλες δύο γυναίκες πρέσβειρες.

Η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει ο / η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναλόγως της σειράς που κατατίθενται στο ΥΠΕΞ, αντίστοιχα προσέρχονται και στο προεδρικό μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της επόμενης εβδομάδας υπάρχει και το ενδεχόμενο συνάντησης της νέας πρέσβειρας με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ κατέθεσε τρίτη τα σχετικά έγγραφα, οπότε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Κώστα Τασούλα.

Tο Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 16:30, σύμφωνα με τον AΝΤ1, θα διεξαχθεί μια βραδιά φιλίας από την Επιτροπή Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ στο Πάρκο Ελευθερίας, στην οποία ωστόσο η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν φαίνεται ότι θα παραστεί.

Το βράδυ του Σαββάτου η Γκίλφοϊλ θα αναλάβει ρόλο οικοδέσποινας σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Πού θα μείνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα μείνει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το Jefferson house που βρίσκεται πολύ κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

Αυτή είναι η επίσημη πρεσβευτική κατοικία, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να τη φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για μία έπαυλη, η οποία ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου και είναι έτοιμη να την υποδεχτεί. Το σπίτι έχει την προσωπική πινελιά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως κάποια έργα τέχνης της αρεσκείας της.

Σημειώνεται ότι αυτή η κατοικία είναι αποκλειστική περιουσία της αμερικανικής πρεσβείας και θεωρείται αμερικανικό έδαφος. Φυλάσσεται εξωτερικά από 11 αστυνομικούς και εσωτερικά από Αμερικανούς αστυνομικούς και security.

Απαγόρευση συγκέντρωσης από την ΕΛΑΣ – Όλα τα μέτρα

Στην απαγόρευση της συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 1/11, στο Μέγαρο Μουσικής, ενάντια στην υποδοχή της νέας Αμερικανίδας πρέσβη, προχώρησε η αστυνομία, εν όψει και της εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε και κάθε «σχετική συνάθροιση», σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας, καθώς «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30′ στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της “Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση” με σύνθημα “Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη” και από την 06:00′ ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00′ ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Μάχης Αναλάτου – Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου – Εφέσου – Λεωφ. Συγγρού – Λαγουμιτζή – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς – Ιερά οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία»

Η Ελένη Μπούση, μία φίλη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ.

«Θαυμάζω την Κίμπερλι γιατί δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Όταν τη βλέπεις, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα και λες “θα έχει μυαλό;” Κι όμως, είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα, είναι εισαγγελέας, δικηγόρος και πολιτική σχολιάστρια. Θέλω να της δώσετε μία ευκαιρία να σας αποδείξει πως πραγματικά είναι διανοούμενη και έχει πολλή αγάπη για την Ελλάδα.

Θα το δείτε και θα συγκινηθείτε με αυτό που είπε για την ημέρα του “Όχι”. Αν ρωτήσετε πολλά παιδιά τι σημαίνει η 28η Οκτωβρίου, θα πουν ότι είναι μία μέρα που δεν πάμε στο σχολείο για να κάνουμε παρέλαση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία και της αρέσει πολύ. Πρέπει να της δώσετε μία ευκαιρία, όπως δώσατε στον Γιώργο Τσούνη (σ.σ. τον προηγούμενο πρέσβη)», είπε χαρακτηριστικά.

