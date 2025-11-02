search
02.11.2025 18:27

Χρηστίδης: «Πού πήγαν 130 εκατ. ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ;»

02.11.2025 18:27
christidis_new

Απαντήσεις για τη διαχείριση των χρημάτων που διέθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ζήτησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

«Ο κ. Πιερρακάκης, ως αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από πέντε χρόνια, είχε εξαγγείλει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, στα οποία έδωσε προίκα 250 εκατομμύρια ευρώ, με την ταυτόχρονη δέσμευση ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε όλη την επικράτεια. Θέλω, λοιπόν, να μάθω εκτός από τα 120 εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε εθελούσιες για να φύγει προσωπικό, τι έγιναν τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια, που είναι;» διερωτήθηκε ο κ. Χρηστίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Υποστήριξε, δε, ότι η τρίμηνη αναστολή κλεισίματος κάποιων καταστημάτων δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, αλλά το παρατείνει.

«Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ έχουν ένα συμβολισμό, αλλά έχουν και μια ουσία. Η ουσία τους είναι η εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, πέρα και πάνω από στρατηγικές που έχουν να κάνουν μόνο με το κέρδος» σημείωσε.

Ως προς αυτό, επέκρινε την απόφαση να μπει λουκέτο στα καταστήματα, λέγοντας: «Πληρώνει ο ελληνικός λαός και το καράβι που βάζει τρεις ανθρώπους και πάει στην άγονη γραμμή. Τι να κάνουμε, να το κλείσουμε και αυτό δηλαδή; Δεν πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός εθνικού χαρακτήρα; Ετσι κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν τα ΑΤΜ, κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα Κέντρα υγείας. Τι θα κάνουμε δηλαδή μετά; Πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και την ερημοποίηση της περιφέρειας;».

Υπενθύμισε, ακόμη, το σχέδιο ανασυγκρότησης των ΕΛΤΑ που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 1998, και το οποίο «άφησε τα ΕΛΤΑ, το 2004, με τεράστια κερδοφορία και με την καλύτερη ταχυδρομική υπηρεσία της Ευρώπης. Επομένως, μην τα παρουσιάζουμε όλα ως φυσικό φαινόμενο. Εδώ πρέπει να απολογηθεί αυτή η κυβέρνηση για το τι δεν έχει πάει καλά με βάση τον σχεδιασμό της. Γιατί δεν μπορεί να έρχεται ξαφνικά μια μέρα ο διευθύνων σύμβουλος και να λέει ότι πρέπει να κλείσουμε 204 καταστήματα ζητήματα, επειδή κάποια από αυτά μπαίνουν μέσα».

1 / 3