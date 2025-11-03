Το βιβλίο Τσίπρα έρχεται, ο Φάμελλος αναμένει περιοδεύοντας και η Νέα Αριστερά ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο Συνέδριο

Σε αναβρασμό βρίσκονται τα κομμάτια του πάλαι ποτέ «όλου» ΣΥΡΙΖΑ, με τις κινήσεις Τσίπρα να θέτουν ήδη σε αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά βρίσκεται σε μια κατάσταση αναμονής, ενόσω πάντως συνεχίζει την έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί μέσα από πυκνές περιοδείες να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και τα προβλήματά της που «δεν περιμένουν» όπως συνηθίζει να λέει. Παράλληλα, επιμένει στα μηνύματα για τις συνεργασίες – στο πλαίσιο των οποίων μπορεί δυνητικά ο ΣΥΡΙΖΑ να «συγκλίνει» με το κόμμα Τσίπρα, αν και όταν αυτό δημιουργηθεί. Για τις συνεργασίες θα συζητήσει και η Νέα Αριστερά στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής της Επιτροπής το Σαββατοκύριακο (8-9Νοεμβρίου) στο πλαίσιο των αποφάσεων για το επικείμενο Προγραμματικό Συνέδριο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την παρουσίαση του Επιστημονικού του Συμβουλίου, προχωρά πλέον στο επόμενο βήμα, που είναι το τελικό στάδιο της έκδοσης του βιβλίου του και η κυκλοφορία του στα τέλη Νοεμβρίου. Με ενδιαφέρον αναμένονται μέχρι τότε κάποιες προδημοσιεύσεις, που θα δώσουν μια πρώτη γεύση για όσα περιγράφονται στις 600 και πλέον σελίδες της «Ιθάκης» όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου. Στο μεταξύ οι συζητήσεις και τα σενάρια για το ποια πολιτικά πρόσωπα, από τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, θα εντάξει στο κόμμα του και ποια θα απορρίψει, καλά κρατούν.

Τα ΕΛΤΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ που … επιμένει

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός ήδη ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως τον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος προσπαθεί, κόντρα και στο δημοσκοπικό κλίμα, να υπογραμμίσει πως, παρά τα όσα συμβαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει «κοινωνικά αναγκαίος». Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανάρτησή του για τα ΕΛΤΑ το Σάββατο, επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ:

· ένωσε τη φωνή του με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για να υπερασπιστεί «έναν δημόσιο φορέα που υπηρετεί τον πολίτη, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά».

· αντέδρασε άμεσα και απαίτησε να πάρει συνολικά πίσω η κυβέρνηση το κλείσιμο ΟΛΩΝ των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή με δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα [Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι δύο αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, μετά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ].

· Κατάφερε «με τη δράση του, να μείνουν αρχικά ανοιχτά ορισμένα από τα υποκαταστήματα της περιφέρειας» και «θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά και αυτά, αλλά και τα 204 καταστήματα».

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να πετάξει αλλού το μπαλάκι των ευθυνών για την χρεοκοπία των ΕΛΤΑ ισχυριζόμενη ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που τα ενέταξε στο Υπερταμείο, η Κουμουνδούρου απάντησε πως «είναι ντροπή, αθλιότητα, ευθυνοφοβία και ανευθυνότητα να λέγονται τέτοια πράγματα». «Η άθλια διαχείριση σε μια σειρά ζητήματα στη χώρα έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη και της επιτελικής και άριστης κυβέρνησής του» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, ενώ και ο Σωκράτης Φάμελλος στην ανάρτησή του ήταν κατηγορηματικός πως τα ΕΛ.ΤΑ. τα χρεοκόπησαν οι «γαλάζιες ακρίδες».

Νέα Αριστερά: Συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο, με δυο γραμμές για τις συνεργασίες

Στο μεταξύ, η Νέα Αριστερά, η οποία επίσης βρίσκεται σε έντονο εσωτερικό αναβρασμό, έχει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με κυρίαρχο το θέμα των συνεργασιών στο πλαίσιο της οριστικοποίησης των αποφάσεων για τον χρόνο, τον χαρακτήρα και τη θεματολογία του πρώτου Προγραμματικού της Συνεδρίου.

Η ηγεσία δηλαδή ο Αλέξης Χαρίτσης, κρατά ανοιχτές όλες τις πόρτες για τις συνεργασίες κυρίως με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και σε αυτές δείχνει να εντάσσει ή να μην αποκλείει και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το εγχείρημα που φαίνεται να «κυοφορείται». Σε αυτό το κλίμα κινείται η πλειονότητα των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ωστόσο σε επίπεδο κομματικών οργάνων τα πράγματα φαίνεται να αντιστρέφονται και η πλειοψηφία συσπειρώνεται γύρω από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και δείχνει να μην τον ενδιαφέρει το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, έχει καταθέσει την πρόταση η Νέα Αριστερά να στραφεί για συνεργασίες στην «ριζοσπαστική Αριστερά» δείχνοντας κυρίως στην κατεύθυνση του ΜέΡΑ25, και άλλων οργανώσεων και αριστερών ομαδοποιήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: «Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν»

Χρηστίδης: «Πού πήγαν 130 εκατ. ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ;»

Δένδιας για Γκιλφόιλ: «Ενισχύονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις»