Στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τι περιμένει η Ελλάδα από τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

Με την υποβολή των διαπιστευτηρίων της το πρωί της Τρίτης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Γκιλφόιλ, η οποία έφθασε στην Ελλάδα και ήδη συμμετείχε σε εκδήλωση για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ μια πρώτη γεύση των θέσεών της θα πάρουν Έλληνες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο, το συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center και σε αυτό θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο συνάδελφός του στην κυβέρνηση Τραμπ, υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Η ενέργεια και ο ρόλος της Ελλάδας ως διάδρομος μεταφοράς αμερικανικού LNG στη βόρεια Ευρώπη είναι από τα σημεία στα οποία Αθήνα και Ουάσινγκτον μοιάζουν να έχουν ήδη ευθυγραμμιστεί και οι δύο πλευρές επιδιώκουν ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση της συνεργασίας τους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει ως ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά και ως ξεκάθαρη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, την απόφαση της Chevron να αρχίσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης. Σε γενικές γραμμές, στο ενεργειακό τομέα Ελλάδα και ΗΠΑ μοιάζουν να βρίσκονται στην «ίδια σελίδα» και εκτιμάται ότι η Γκιλφόιλ θα κληθεί να παίξει ρόλο «σταθεροποιητή» και «βελτιωτή» αυτής της σχέσης.

Από εκεί και πέρα, και δεδομένης της άμεσης σχέσης που η Γκιλφόιλ έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μια από τις βασικές επιδιώξεις της Αθήνας θα είναι ο Λευκός Οίκος να είναι πιο, ας πούμε, δεκτικός έναντι της Ελλάδας, καθώς στις τελευταίες προεδρικές εκλογές η Αθήνα φάνηκε να προτιμά… Δημοκρατικούς, αν και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δείξει ότι θυμάται τον Κ. Μητσοτάκη από την πρώτη θητεία του, του έχει… απονείμει θετικό χαρακτηρισμό και τον κάλεσε στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σέικ της Αιγύπτου με αντικείμενο την ειρήνευση στη Γάζα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει δείξει ακόμα διάθεση για πρόσκληση Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο, κάτι που το Μαξίμου εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει και με τη βοήθεια της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σε τρίτο επίπεδο, η Αθήνα θα επιθυμούσε η Γκιλφόιλ να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε προβληματισμός για τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο – αν και η Αθήνα εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ανδρών δεν ήταν τα αναμενόμενα για την Άγκυρα, παρά τον πανηγυρικό τόνο που δόθηκε στη συνάντηση. Ούτως ή άλλως, πάντως, η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι Τραμπ και Ερντογάν έχουν στενή προσωπική σχέση, οπότε ελπίζει ότι μέσω της Γκιλφόιλ θα μπορέσει να αποκτήσει μια σταθερή γραμμή επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε οι θέσεις της να ακούγονται σοβαρά.

Τέλος, αν υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, αυτός αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει ιδιαίτερη διπλωματική πείρα – αν και κατά την εξέτασή της από τη Γερουσία φάνηκε εξαιρετικά «διαβασμένη» – γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις σε κάποια θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον, όταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία βρίσκεται ήδη εκεί εδώ και κάμποσους μήνες. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η Γκιλφόιλ θα μάθει γρήγορα και ότι θα επιδιώξει να έχει μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία στην Ελλάδα, οπότε υπάρχει αισιοδοξία για καλή συνεργασία.

