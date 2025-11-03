Μαρία Καρυστιανού: Γιατί και πώς απορρίπτει Τσίπρα και Σαμαρά – Το σενάριο μίας πολιτικής κίνησης και οι διαψεύσεις για το «Κύμα»

Μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, η Μαρία Καρυστιανού με «διπλό χτύπημα» (συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και ανάρτηση στα social media) κατέρριψε κάθε φήμη και πληροφορία που την έφερνε να σκέπτεται να εμπλακεί ενεργά στον πολιτικό στίβο, συνεργαζόμενη με τα υπό σχηματισμό κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, πάντως, από τα όσα είπε και έγραψε η ίδια, γίνεται προφανές ότι συνεχίζει να περιγράφει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιδιώκει να κινηθεί, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές της (έστω και έμμεσες) με διάφορα πολιτικά πρόσωπα/σχήματα συνεχίζονται, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει κάτι το χειροπιαστό.

Διαψεύσεις

Κατ’ αρχάς, όμως, οι διαψεύσεις: ερωτηθείσα σχετικά με τον Α. Τσίπρα και το κόμμα που ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να «έχει στα σκαριά», η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δήλώσε ότι «ο επαγγελματίας πολιτικός έχουμε συνηθίσει άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του. Δεν ξέρω τι λέει τώρα, αλλά έχει μια ιστορία πίσω του. Την έχουμε δει. Εγώ θα μείνω σ’ αυτό, δεν θέλω να ακούω λόγια, αλλά θέλω να βλέπω πράξεις», ενώ διέψευσε ότι η πλευρά του Α. Τσίπρα την είχε πλησιάσει στο παρελθόν ώστε να της προτείνει να συμπορευτούν, λέγοντας ότι «όχι, αυτό δεν είναι σωστό».

Από την άλλη πλευρά, εντύπωση προκάλεσε η ένταση της διάψευσής της για εμπλοκή/συμμετοχή της στην κίνηση την οποία περιέγραψε ο Νίκος Καραχάλιος με το όνομα «Το Κύμα», κίνηση που – λένε οι πληροφορίες, σχετίζεται εμμέσως με την αναμενόμενη πρωτοβουλία σχηματισμού νέου κόμματος από τον Α. Σαμαρά – καθώς έκανε λόγο για «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του».

Το πολιτικό στίγμα

Από εκεί και πέρα, η Μ. Καρυστιανού είπε στην «ΕφΣυν» ότι «αυτό το πολιτικό σύστημα, όχι δεν το εμπιστεύομαι. […] Είχα απογοητευτεί πλήρως, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κάτι να ψηφίσω, στις τελευταίες εκλογές δεν πήγαινα καν στις εκλογές. Η εμπιστοσύνη μου είχε χαθεί προ πολλού, απλά τα τελευταία δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της διαπλοκής, της διαφθοράς», προσθέτοντας για τη δική της πολιτική τοποθέτηση ότι «δεν είμαι κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εγώ είμαι με το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα».

Παρομοίως, στην ανάρτησή της επισήμανε ότι «η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων. Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση! Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Οι δημοσκοπήσεις

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1, στο ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα ψήφου σε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 32,3% απαντά σίγουρα ναι και μάλλον ναι (15,1% και 17,2%) και το 57,3% απάντησε μάλλον και σίγουρα όχι (15,1% και 42,2%). Την Μαρία Καρυστιανού θα ψήφιζε το 35,7% των γυναικών έναντι 29,1% των ανδρών. Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» ψήφων προέρχεται από τις ηλικίες 17-44 ετών με το ποσοστό να ανέρχεται στο 46,3%. Το 25,7% θα προερχόταν από τις ηλικίες 45-64 ετών και το 17% από 65 ετών και άνω.

Επίσης, σε δημοσκόπηση της MRB, οι θετικές γνώμες για το ενδεχόμενο νέου κόμματος της Μ. Καρυστιανού φτάνουν στο 50%. Ωστόσο το 51,1% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολιτική σε αντίθεση με το 15,7% που λέει ότι πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να ιδρύσει δικό της κόμμα. Υπάρχει όμως και ένα 13,1% που ζητεί να ασχοληθεί με την πολιτική συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή νέο κόμμα. Άρα το άθροισμα εκείνων που με τον άλφα ή βήτα τρόπο θέλουν η κ Καρυστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική φτάνουν στο 28,8%.

Τα σενάρια

Όσον αφορά στην ίδια τη Μ. Καρυστιανού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σκέψη για εμπλοκή της στην πολιτική βρίσκεται στο… πάνω μέρος του μυαλού της, χωρίς, ωστόσο, να έχει καταλήξει σε κάποια απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές με πρόσωπα από διάφορους πολιτικούς χώρους, ωστόσο, όπως η ίδια τονίζει, το παρόν πολιτικό σύστημα δεν την εκφράζει – δήλωση που ενδεχομένως παραπέμπει σε κάποιο νέο πολιτικό σχήμα, το οποίο, όμως, δεν φαίνεται να έχει μορφοποιηθεί. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα υπάρξουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

