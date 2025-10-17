Γκάλοπ MRB: Πώς μπορούν να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Μαρίας Καρυστιανού

Η ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό και η αναμονή για τις επόμενες κινήσεις πολιτικών παικτών που μπορεί να επηρεάσουν ή να μεταβάλλουν την σημερινή εικόνα αποτυπώνονται στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB για το Open.

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που αφορούν τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα καθώς σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση ο πρώην πρωθυπουργός χάνει ένα 0,5% στις απαντήσεις «σίγουρα θα τον ψήφιζα» και «μάλλον θα τον ψήφιζα», που αθροίζουν ένα 21,8% ενώ αυξάνεται κατά 5,8% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι «σίγουρα» και «μάλλον» δεν θα τον ψήφιζαν και φτάνεις σήμερα στο 73,4%.

Ενδιαφέρον είναι και το στατιστικό στοιχείο ότι τον Μάιο όσοι δήλωναν ότι σίγουρα και μάλλον θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα βρίσκονταν στο 29,1%, τον Σεπτέμβριο στο 22,3% και τον Οκτώβριο στο 21,8%.

Το πιθανό κόμμα Τσίπρα δηλαδή μέσα σε πέντε μήνες έχασε 7,3% στη δυνητική ψήφο πάντα.

Ωστόσο το πιθανό κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι επηρεάζει τα κόμματα της κεντροαριστεράς καθώς στον ΣΥΡΙΖΑ το «σίγουρα» και «μάλλον θα το ψήφιζα» φτάνει στο 64% στο ΠΑΣΟΚ στο 29% και στην αδιευκρίνιστη ψήφο το ποσοστό του «σίγουρα» και «μάλλον ναι» φτάνει στο 17%.

Αύξηση για Σαμαρά

Κινητικότητα υπάρχει και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καθώς το πιθανό κόμμα Σαμαρά και εκεί αλλάζει συσχετισμούς. Το «σίγουρα και μάλλον ναι θα το ψήφιζα» φτάνει στο 15,9% αυξημένο κατά 1,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που ήταν στο 14,1%.

Το «σίγουρα και μάλλον δεν θα το ψήφιζα» είναι στα 79,6% μειωμένο κατά 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας όσοι δηλώνουν σίγουρα και μάλλον θα το ψήφιζα φτάνουν στο 21,5% άρα δυνητικά ο κ. Σαμαράς μπορεί να διεκδικήσει έναν στους πέντε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Στην αδιευκρίνιστη ψήφο το ποσοστό που φαίνεται να λαμβάνει ο κ. Σαμαράς είναι 12%.

Καταλύτης η περίπτωση Καρυστιανού

Και αν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς είναι γνωστοί πολιτικοί παίκτες, ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία της MRB για την Μαρία Καρυστιανού. Οι θετικές γνώμες που συγκεντρώνει στην δημοσκόπηση φτάνουν στο 50%. Ωστόσο το 51,1% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την πολιτική σε αντίθεση με το 15,7% που λέει ότι πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να ιδρύσει δικό της κόμμα.

Υπάρχει όμως και ένα 13,1% που ζητεί να ασχοληθεί με την πολιτική συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή νέο κόμμα. Άρα το άθροισμα εκείνων που με τον άλφα ή βήτα τρόπο θέλουν η κ Καρυστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική φτάνουν στο 28,8%

Όταν όμως το ερώτημα τίθεται ευθέως εκείνοι που δηλώνουν ότι σίγουρα και μάλλον θα ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού φτάνουν στο 32,2%, ενώ το 56,7% δηλώνει πως σίγουρα και μάλλον δεν θα το ψήφιζε.

Ο… «Άλλος» και η αδιευκρίνιστη ψήφος

Αυτή η ρευστότητα αλλά και οι αναμονές για νέα κόμματα επηρεάζουν άλλα δύο στοιχεία της δημοσκόπησης.

Το πρώτο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργός όπου η απάντηση «Άλλος» φτάνει στο 13,9%, ποσοστό αυξημένο κατά 6,8%. Στο «Άλλος» προστίθενται και οι αναμονές των υποψηφίων νέων αρχηγών εξ ου και σχεδόν το ποσοστό διπλασιάζεται.

Το δεύτερο στοιχείο που επηρεάζεται από την αναμονή νέων κομμάτων είναι στην πρόθεση ψήφου. Το «άλλο κόμμα» από 5,7 % βρίσκεται τώρα στο 9,3% αυξημένο κατά 3,6% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ξεπερνά το 20%.

