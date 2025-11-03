«Πόλεμος» Λατινοπούλου και κτηνοτρόφων με Τσιάρα – Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, υποστηρίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής (Video)

Μπορεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, να προσέφυγε στον Άρειο Πάγο (και) για το ζήτημα του εμβολίου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ωστόσο, φαίνεται ότι… δεν πείθει.

Αντιθέτως, μιλώντας στο Mega, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, υποστήριξε ότι υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΕ δωρεάν εμβόλιο, και ότι έχει δώσει οδηγία, εδώ και 6 μήνες, για εμβολιασμό των ζώων, παρουσιάζοντας επιστολή που εστάλη στις 06/10/2025 από τον επίτροπο Υγείας της ΕΕ σχετικά με το θέμα.

«Η κυβέρνηση των ψευτών, αυτό είναι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ψέματα στο λαθρομεταναστευτικό, ψέματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ψέματα και στον εμβολιασμό των κτηνοτρόφων», είπε η Α. Λατινοπούλου προσθέτοντας ότι «πρώτον, υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, άμεσα διαθέσιμο και δωρεάν. Το σημαντικότερο, η ΕΕ παροτρύνει εδώ και 6 μήνες να προχωρήσει άμεσα σε εμβολιασμό η Ελλάδα».

«Αυτή η επιστολή είναι η απόδειξη στους κτηνοτρόφους που τόσο καιρό προσπαθούν να αποδείξουν το δίκιο τους. Η κυβέρνηση προτιμά να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές μας; Γιατί δεν λένε ότι έχουν λάβει τέτοια επιστολή; Η επιστολή αυτή είναι η απόδειξη για όλους τους εκπροσώπους βουλευτές της ΝΔ που κοροϊδεύουν και πουλάνε σανό», υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι και οι κτηνοτρόφοι δείχνουν απορημένοι από τη στάση του υπουργείου. Η πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερρών Ελπίδα Σιδηροπούλου δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η αντίδραση των κτηνοτρόφων εστιάζει «στην καταβολή των πληρωμών, αλλά και στο γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων δεν θέλει να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων, επιμένοντας στην απόφαση της εκρίζωσης».

