Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Πλήρης καταστροφή στις Σέρρες – Θανατώθηκαν πάνω από 20.000 ζώα

Για «ολική καταστροφή» της κτηνοτροφίας στις Σέρρες μιλούν οι παραγωγοί της περιοχής, καθώς περισσότερα από 20.000 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερρών Ελπίδας Σιδηροπούλου.

Όπως είπε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, ιδιαίτερα από τον Αύγουστο και μετά η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς υπήρξε ραγδαία εξάπλωση της ζωονόσου. «Δεκάδες κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι έχουν σφαγιασθεί τα κοπάδια τους. Όλοι οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι είναι στα… κάρβουνα, γιατί δεν δείχνει να σταματά η ζωονόσος. Θεωρούν, ότι είναι τα επόμενα θύματα. Ο νομός είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση» σημείωσε η Ε. Σιδηροπούλου.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η αντίδραση των κτηνοτρόφων εστιάζει «στην καταβολή των πληρωμών, αλλά και στο γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων δεν θέλει να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων, επιμένοντας στην απόφαση της εκρίζωσης». Η Πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου ανέφερε πως «μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί περισσότερα από 20 χιλιάδες ζώα και πως υπάρχουν μονάδες που περιμένουν ότι τις επόμενες μέρες θα θανατωθούν τα ζώα τους».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, υπογράμμισε πως «ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος είναι σε συνεχείς επαφές με τους υπόλοιπους νομούς και ανακοίνωσε πως στις 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Νίκαια για να αποφασισθούν το πλαίσιο των ζητημάτων που θα κατατεθούν, αλλά και οι κινήσεις που θα είναι κοινές παντού».

