Βορίζια: Στις 14:00 η κηδεία του 39χρονου Βασίλη Καργάκη – Φρούριο το χωριό, σωματικός έλεγχος σε όσους πάνε

Φρούριο είναι τα Βορίζια Ηρακλείου σήμερα καθώς στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό κύκλο τελικά και υπό τον φόβο επεισοδίου, οι αρχές φρουρούν το σπίτι και μάλιστα σε όποιον πάει εκεί του κάνουν σωματικό έλεγχο. Το θερμόμετρο έχει πιάσει «κόκκινο» και υπάρχει έντονη ανησυχία για εκδίκηση από τις δύο πλευρές.

Χθες το βράδυ, περίπου στις 20:00 έφτασε η σορός του θύματος στην οικία του, με το κλίμα να είναι πάρα πολύ βαρύ.

Σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή ο 39χρονος χτυπήθηκε από δύο διαφορετικά όπλα δεχόμενος τέσσερα χτυπήματα στο αριστερό πόδι, στον αριστερό ώμο, στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Οι δύο τραυματίες – ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη καθώς και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού – κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη.

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες.

Οι αρχές αναζητούν τρία άτομα τα οποία έχουν διαφύγει και θεωρούν σίγουρο ότι συμμετείχαν στο μακελειό του Σαββάτου. Γι αυτόν τον λόγο έχουν ξεκινήσει έρευνες όχι μόνο στα γύρω χωριά, αλλά ακόμη και στο βουνό, αναζητώντας τυχόν κρυψώνες.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν αν μία τρίτη οικογένεια έχει παίξει ρόλο στο αιματηρό επεισόδιο. Πληροφορίες θέλουν μέλη της οικογένειας αυτής να έχει συγγενικούς δεσμούς με μία από τις δύο οικογένειες που έχουν την βεντέτα και μάλιστα είχαν «πρωταγωνιστήσει» σε μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

ΕΛΤΑ: «Μαύρη ημέρα με 38 λουκέτα και συμβασιούχους 17 ετών χωρίς δουλειά» λέει ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων – Ποια καταστήματα κλείνουν

Περιπέτεια στην Ηρακλειά: Ναυτικός έπεσε στη θάλασσα, διασώθηκε από το λιμενικό