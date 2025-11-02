search
02.11.2025 20:19

Ηράκλειο: Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου θύματος του μακελειού – Ξέσπασε η σύζυγός του

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια Ηρακλείου, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής (2/11) η σορός του 39χρονου που σκοτώθηκε στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η σύζυγός του αδυνατώντας να πιστέψει ότι δολοφονήθηκε, ξέσπασε με το που αντίκρισε τη σορό του, όπως και ο πατέρας του.

Να σημειωθεί πως χθες, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μαλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

