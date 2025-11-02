Μακελειό στα Βορίζια: Τέσσερις βολές από δύο διαφορετικά όπλα δέχτηκε ο 39χρονος – Τη Δευτέρα η κηδεία

Βολές από δύο διαφορετικά όπλα δέχτηκε ο 39χρονος, πατέρας 5 παιδιών, στο μακελειό στα Βορίζια, σύμφωνα με τη νεκροψία.

Από τη νεκροψία – νεκτοτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του προκύπτει πως τον «γάζωσαν» με τέσσερις πυροβολισμούς. Η σορός του 39χρονου φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Οι βολίδες προέρχονταν από δύο διαφορετικά διαμετρήματα που σημαίνει ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο όπλα.

Η κηδεία του του 39χρονου, που αναβλήθηκε με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., για λόγους ασφάλειας, θα γίνει τη Δευτέρα σύμφωνα με πληροφορίες.

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τον εντοπισμό των ενόπλων, που κρύβονται στον Ψηλορείτη, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι Αρχές εξετάζουν πιθανά σημεία διαφυγής τους μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στο χωριό, εκεί όπου μεταξύ άλλων σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας για νέο κύκλο αίματος εντείνεται.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 10 κατ’ οίκον έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα.

«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.

«Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Ανατροπή στον θάνατο της 57χρονης

Στο μεταξύ από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή προήλθε ο θάνατος της 57χρονης στα Βορίζια.

Στο ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου αναφέρεται ως αρχική αιτία θανάτου η βολή με πυροβόλο όπλο και ως τελική αιτία θανάτου οι κακώσεις θώρακα.

«Τώρα αρχίζουν όλα, το μίσος τους κοχλάζει»

Στο μεταξύ «παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης την επόμενη μέρα του μακελειού.

Την ίδια ώρα ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας με περισσότερα θύματα είναι διάχυτος, με όσους γνωρίζουν να λένε πως «τώρα αρχίζουν όλα».

«Στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί» υποστηρίζουν έγκυρες αστυνομικές πηγές στο Creta Live.

Όσοι πυροβολούσαν με καλάσνικοφ, πιστόλια, ακόμα και κυνηγετικά, ήταν σε κατάσταση αμόκ. Πυροβολούσαν συνεχώς και αδιακρίτως. Δεν τους ενδιέφερε αν οι σφαίρες έπλητταν γυναίκες ή ακόμα και μικρά παιδιά, δεν τους ενδιέφερε αν υπήρχαν παράπλευρες απώλειες. Πυροβολούσαν «τυφλωμένοι» από το μίσος, με τις σφαίρες να φεύγουν σε καφενεία, μπαλκόνια, σπίτια, αυτοκίνητα, τέντες.

«Άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία»

Δηλωτική είναι η εικόνα που μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Creta Live αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενός ενόπλου: «Σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος».

«Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν…» επισήμανε χαρακτηριστικά αστυνομικός για να καταδείξει τις αντικειμενικές δυσκολίες του προανακριτικού έργου.

Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά την κοινωνία των Βοριζίων και ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις τρέμουν για την επόμενη ημέρα. «Οι δύο βασικές εμπλεκόμενες οικογένειες είναι από τις μεγαλύτερες στα Βορίζια. Τι και αν έγιναν σασμοί με συντεκνιές και κουμπαριές. Αντίκρισμα δεν υπήρξε. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Το μίσος τους κοχλάζει. Ζητούν εκδίκηση. Και πιο πολύ φοβίζουν οι γυναίκες που μαυροντύθηκαν».

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πλέον στο ίδιο χωριό»

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την «πληρώσουν» και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών» εκτιμά έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής.

«Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής», πρόσθέτει.

Για τον λόγο αυτό πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Το χρονικό της βεντέτας

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζονται με προσοχή την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται να εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η αυτοψία των ΤΕΕΜ πριν από το μακελειό

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega, «στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια. Η αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας».

»Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα πολυκατοικίας (video)

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον «γάζωσαν» με δύο όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο από το καμένο Ι.Χ. των εκτελεστών

Εκλογές στις 30 Νοεμβρίου στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας – Οι υποψήφιοι