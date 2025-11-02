Εκλογές στις 30 Νοεμβρίου στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας – Οι υποψήφιοι

Στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 ανοίγουν οι κάλπες προκειμένου να ψηφίσουν πανελλαδικά 46.878 δικηγόροι για την ανάδειξη νέων προέδρων και νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Ειδικότερα, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι εκλογές θα συνεχιστούν και την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τους Συλλόγους που δεν θα αναδείξουν νέες διοικήσεις την 30η Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2025. Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδείξουν νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.

Οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνα έχουν να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που κατέρχονται μόνο ως υποψήφιοι πρόεδροι, ενώ παράλληλα κατεβάζουν συνδυασμούς χωρίς υποψήφιο πρόεδρο και μεταξύ συνδυασμών που έχουν προέδρους.

Στην Αθήνα, εκτός εκλογικής αναμέτρησης θα είναι ο νυν πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Ως υποψήφιοι πρόεδροι στις εκλογές του ΔΣΑ συμμετέχουν:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY

3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ

7. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8. ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα είτε με συνδυασμούς, όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης:

«Το eyeliner έμεινε και θα μείνει εκεί και αυτό τους πειράζει» – Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση από έφηβους σε λεωφορείο

Λάρισα: Σοβαρός τραυματισμός 32χρονης που έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Θεσσαλονίκη: Στο κέντρο υγείας ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος υπεύθυνος ψιλικατζίδικου