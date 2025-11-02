search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 17:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 16:41

Εκλογές στις 30 Νοεμβρίου στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας – Οι υποψήφιοι

02.11.2025 16:41
dikastirio_new

Στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 ανοίγουν οι κάλπες προκειμένου να ψηφίσουν πανελλαδικά 46.878 δικηγόροι για την ανάδειξη νέων προέδρων και νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Ειδικότερα, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι εκλογές θα συνεχιστούν και την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τους Συλλόγους που δεν θα αναδείξουν νέες διοικήσεις την 30η Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2025. Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε όσους δικηγορικούς συλλόγους δεν αναδείξουν νέα διοίκηση από τον πρώτο γύρο.  

Οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνα έχουν να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που κατέρχονται μόνο ως υποψήφιοι πρόεδροι, ενώ παράλληλα κατεβάζουν συνδυασμούς χωρίς υποψήφιο πρόεδρο και μεταξύ συνδυασμών που έχουν προέδρους.

Στην Αθήνα, εκτός εκλογικής αναμέτρησης θα είναι ο νυν πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Ως υποψήφιοι πρόεδροι στις εκλογές του ΔΣΑ συμμετέχουν: 

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 2. ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗTPIOY

3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 6. ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ

7. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8. ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι  δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να να επιλέξουν μεταξύ  προέδρων που είτε κατέρχονται μεμονωμένα  είτε με συνδυασμούς, όπως επίσης και συναδέλφους τους που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης:

«Το eyeliner έμεινε και θα μείνει εκεί και αυτό τους πειράζει» – Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση από έφηβους σε λεωφορείο

Λάρισα: Σοβαρός τραυματισμός 32χρονης που έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Θεσσαλονίκη: Στο κέντρο υγείας ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος υπεύθυνος ψιλικατζίδικου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
treno-londino-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: «Νομίζαμε ότι κάνανε πλάκα λόγω Halloween» – Μάρτυρας περιγράφει την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο από δύο Βρετανούς

germania_astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σύλληψη 22χρονου Σύρου ως ύποπτου για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης

fotia-agioi-anargyroi
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα πολυκατοικίας (video)

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Δύο συλληφθέντες είχαν καταδικαστεί μαζί σε υπόθεση κλοπής

araxwba_main
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον «γάζωσαν» με δύο όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο από το καμένο Ι.Χ. των εκτελεστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 17:34
treno-londino-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: «Νομίζαμε ότι κάνανε πλάκα λόγω Halloween» – Μάρτυρας περιγράφει την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο από δύο Βρετανούς

germania_astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σύλληψη 22χρονου Σύρου ως ύποπτου για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης

fotia-agioi-anargyroi
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα πολυκατοικίας (video)

1 / 3