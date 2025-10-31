Η Νέα Δημοκρατία στήνει… κάλπες

Στις 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εσωκομματικές εκλογές για τους προέδρους στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ) και των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) της Νέας Δημοκρατίας.

Οι υποψηφιότητες έκλεισαν χθες και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στις μισές από αυτές υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, ενώ στις υπόλοιπες υπάρχουν δύο, αλλά χωρίς αυτοί να… συγκρούονται.

«Γαλάζια» στελέχη υπογράμμισαν το ρόλο του γραμματέα του κόμματος, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος «αλώνισε» τη χώρα από τη στιγμή που ανέλαβε και, όπως λένε, συχνά έπαιξε τον ρόλο του… πυροσβέστη, προκειμένου να αποτρέψει διάφορες εντάσεις.

Τώρα, λένε τα ίδια στελέχη, το στοίχημα είναι η συμμετοχή του κόσμου στην εκλογική διαδικασία.

