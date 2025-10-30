search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 20:33

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

30.10.2025 20:33
instituto-tsipra

Θα περίμενε κανείς να έχει μεγαλύτερη φαντασία και ευρηματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό το 41μελές επιστημονικό συμβούλιο, που συγκρότησε. Το οποίο υποτίθεται θα πάρει στις πλάτες του το εγχείρημα της μεγάλης επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού.

Αλλά διαπιστώνει κανείς εύκολα πως στην πλειονότητά τους αυτοί οι 41 ούτε «νέοι» είναι, ούτε «άφθαρτοι».  Και είναι αμφίβολο τι «απεύθυνση» έχουν στην κοινωνία. Βέβαια υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που βγάζουν… μάτι.

Ο Νίκος Μαραντζίδης για παράδειγμα ήταν ο επικοινωνιολόγος του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, όταν το κόμμα συντρίφτηκε με 23 μονάδες από τον Μητσοτάκη. Και μετά ο επικοινωνιολόγος της Έφης Αχτσιόγλου στην χαμένη μάχη της ηγεσίας τον Σεπτέμβριο του 2023. Τι «νέο» και «νικηφόρο» να προσφέρει πια;

Ο Θέμης Μουμουλίδης, ένας σκηνοθέτης μέτριας κοπής, με το ζόρι (λόγω εκλογής στο νήμα) βουλευτής ένα φεγγάρι και μετά πρωταγωνιστής στην αντικαταστατική καθαίρεση του Κασσελάκη. Μεγάλη ανακάλυψη κι αυτός! Φανός της… προόδου.

Η Ζωρζέττα Ράλλη είχε εγκαταλείψει τον ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τις εκλογές του 2023, στις οποίες ήταν όγδοη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος – μία που μπήκε και μια που έφυγε δηλαδή. Και μάλιστα έφυγε προς τη Νέα Αριστερά. Όταν ετέθη θέμα δε να παραιτηθεί από το δικαίωμα της έδρας για να εκλεγεί βουλευτής ο τότε (νόμιμος σε κάθε περίπτωση εκείνη την εποχή) πρόεδρος του κόμματος, είπε «θα την κρατήσω την εδρούλα κι ας χτυπιέστε» – κι ας μην ανήκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Χειρότερα δηλαδή κι από τον… Δρίτσα, ο οποίος στο κάτω κάτω πήρε και σταυρούς στον Πειραιά.

Διαβάστε επίσης

Η Ευγενία Φωτονιάτα σε ρόλο κλειδί για τον Αλέξη Τσίπρα 

Βάλανε ΚΟΕΣ τις μέρες που λείπει ο Δούκας

Τι ενοχλεί περισσότερο, το καρπούζι ή ο Μεταξάς;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

argolida-troxaio-nea-kios
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο Αργολίδας: «Το είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά μας, πήγαμε σε ψυχολόγο», λέει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε 

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα» παρά τις συλλήψεις – Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους – Το προφίλ των υπόπτων

Sagrada Familia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης είναι πλέον η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο

instituto-tsipra
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:54
pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια

argolida-troxaio-nea-kios
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο Αργολίδας: «Το είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά μας, πήγαμε σε ψυχολόγο», λέει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε 

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα» παρά τις συλλήψεις – Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους – Το προφίλ των υπόπτων

1 / 3