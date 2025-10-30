Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

Θα περίμενε κανείς να έχει μεγαλύτερη φαντασία και ευρηματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό το 41μελές επιστημονικό συμβούλιο, που συγκρότησε. Το οποίο υποτίθεται θα πάρει στις πλάτες του το εγχείρημα της μεγάλης επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού.

Αλλά διαπιστώνει κανείς εύκολα πως στην πλειονότητά τους αυτοί οι 41 ούτε «νέοι» είναι, ούτε «άφθαρτοι». Και είναι αμφίβολο τι «απεύθυνση» έχουν στην κοινωνία. Βέβαια υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που βγάζουν… μάτι.

Ο Νίκος Μαραντζίδης για παράδειγμα ήταν ο επικοινωνιολόγος του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, όταν το κόμμα συντρίφτηκε με 23 μονάδες από τον Μητσοτάκη. Και μετά ο επικοινωνιολόγος της Έφης Αχτσιόγλου στην χαμένη μάχη της ηγεσίας τον Σεπτέμβριο του 2023. Τι «νέο» και «νικηφόρο» να προσφέρει πια;

Ο Θέμης Μουμουλίδης, ένας σκηνοθέτης μέτριας κοπής, με το ζόρι (λόγω εκλογής στο νήμα) βουλευτής ένα φεγγάρι και μετά πρωταγωνιστής στην αντικαταστατική καθαίρεση του Κασσελάκη. Μεγάλη ανακάλυψη κι αυτός! Φανός της… προόδου.

Η Ζωρζέττα Ράλλη είχε εγκαταλείψει τον ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τις εκλογές του 2023, στις οποίες ήταν όγδοη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος – μία που μπήκε και μια που έφυγε δηλαδή. Και μάλιστα έφυγε προς τη Νέα Αριστερά. Όταν ετέθη θέμα δε να παραιτηθεί από το δικαίωμα της έδρας για να εκλεγεί βουλευτής ο τότε (νόμιμος σε κάθε περίπτωση εκείνη την εποχή) πρόεδρος του κόμματος, είπε «θα την κρατήσω την εδρούλα κι ας χτυπιέστε» – κι ας μην ανήκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Χειρότερα δηλαδή κι από τον… Δρίτσα, ο οποίος στο κάτω κάτω πήρε και σταυρούς στον Πειραιά.

