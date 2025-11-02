search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.11.2025 15:26

Λάρισα: Σοβαρός τραυματισμός 32χρονης που έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

02.11.2025 15:26
photo @unsplash

Μία 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στη Λάρισα το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν το ασανσέρ στο οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα γλύτωσε τα χειρότερα, αλλά υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό έγινε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, εκεί όπου βρέθηκε για να επισκεφθεί μία φίλη της,

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.

germania_astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σύλληψη 22χρονου Σύρου ως ύποπτου για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης

fotia-agioi-anargyroi
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα πολυκατοικίας (video)

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Δύο συλληφθέντες είχαν καταδικαστεί μαζί σε υπόθεση κλοπής

lalas_aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον «γάζωσαν» με δύο όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο από το καμένο Ι.Χ. των εκτελεστών

kriti_pyrovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βολές από δύο διαφορετικά όπλα δέχτηκε ο 39χρονος – Αύριο η κηδεία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

