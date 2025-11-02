search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 15:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 12:46

Ανατροπή στα Βορίζια: Από πυροβολισμό και ο θάνατος της 57χρονης

02.11.2025 12:46
vorizia (1)

Σε πυροβολισμό από τον οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα και όχι σε ανακοπή οφείλεται ο θάνατος της 57χρονης στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 57χρονης γυναίκας, ο θάνατός της Eυαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια είναι από πυροβόλο όπλο.

Το κλίμα στο χωριό, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί ανάμεσα σε δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, η 56χρονη γυναίκα και ένας 39χρονος άντρας, παραμένει τεταμένο.

Για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας έκανε λόγο και η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Σύλληψη 4 μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστεία και 27 κλοπές

Καλαμάτα: «Δεν επιτέθηκε απρόκλητα» το ροτβάιλερ στον 76χρονο – «Επιτέθηκε γιατί το χτύπησε με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές»

Μάνη: Νεκρός 24χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
touni-new
LIFESTYLE

Τούνη: Viral το hangover της μετά τον γάμο της κολλητής της Στέλα Πάσσαρη – «Το σπίτι είναι χάλια, έφαγα μακαρόνια για πρωινό» (Video)

solomou_new
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Τι να το κάνω το ChatGPT; – Μιλάω μόνη μου και μου απαντάω

alpeis
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

xaritatos_revi
MEDIA

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»

nighria nekroi epithesi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 15:12
touni-new
LIFESTYLE

Τούνη: Viral το hangover της μετά τον γάμο της κολλητής της Στέλα Πάσσαρη – «Το σπίτι είναι χάλια, έφαγα μακαρόνια για πρωινό» (Video)

solomou_new
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Τι να το κάνω το ChatGPT; – Μιλάω μόνη μου και μου απαντάω

alpeis
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

1 / 3