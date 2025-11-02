Ανατροπή στα Βορίζια: Από πυροβολισμό και ο θάνατος της 57χρονης

Σε πυροβολισμό από τον οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα και όχι σε ανακοπή οφείλεται ο θάνατος της 57χρονης στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 57χρονης γυναίκας, ο θάνατός της Eυαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια είναι από πυροβόλο όπλο.

Το κλίμα στο χωριό, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί ανάμεσα σε δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, η 56χρονη γυναίκα και ένας 39χρονος άντρας, παραμένει τεταμένο.

Για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας έκανε λόγο και η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

