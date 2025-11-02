search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.11.2025

Μακελειό στη Βορίζια: «Τώρα αρχίζουν όλα, το μίσος τους κοχλάζει» – Φόβοι για νέο κύκλο αίματος, ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, 2 συλλήψεις

«Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης την επόμενη μέρα του μακελειού στα Βορίζια με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν κατακλύσει το ορεινό χωριό του Ηρακλείου αναζητούν πόρτα – πόρτα τους δράστες της βεντέτας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν ταυτοποιήσει έξι άτομα.

Πρόκειται για δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο, τρία που εκτιμάται πως κρύβονται σε ορεινές περιοχές και αναζητούνται και τον έναν από τους δύο νεκρούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές πραγματοποίησαν και δύο συλλήψεις καθώς -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- βρέθηκαν σφαίρες και μια αδήλωτη καραμπίνα.

«Η επόμενη ημέρα είναι …σκοτάδι»

Την ίδια ώρα ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας με περισσότερα θύματα είναι διάχυτος, με όσους γνωρίζουν να λένε πως «τώρα αρχίζουν όλα».

«Στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί» υποστηρίζουν έγκυρες αστυνομικές πηγές στο Creta Live.

Όσοι πυροβολούσαν με καλάσνικοφ, πιστόλια, ακόμα και κυνηγετικά, ήταν σε κατάσταση αμόκ. Πυροβολούσαν συνεχώς και αδιακρίτως. Δεν τους ενδιέφερε αν οι σφαίρες έπλητταν γυναίκες ή ακόμα και μικρά παιδιά, δεν τους ενδιέφερε αν υπήρχαν παράπλευρες απώλειες. Πυροβολούσαν «τυφλωμένοι» από το μίσος, με τις σφαίρες να φεύγουν σε καφενεία, μπαλκόνια, σπίτια, αυτοκίνητα, τέντες.

«Άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία»

Δηλωτική είναι η εικόνα που μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Creta Live αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενός ενόπλου: «Σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος».

«Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν…» επισήμανε χαρακτηριστικά αστυνομικός για να καταδείξει τις αντικειμενικές δυσκολίες του προανακριτικού έργου.

Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά την κοινωνία των Βοριζίων και ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις τρέμουν για την επόμενη ημέρα. «Οι δύο βασικές εμπλεκόμενες οικογένειες είναι από τις μεγαλύτερες στα Βορίζια. Τι και αν έγιναν σασμοί με συντεκνιές και κουμπαριές. Αντίκρισμα δεν υπήρξε. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Το μίσος τους κοχλάζει. Ζητούν εκδίκηση. Και πιο πολύ φοβίζουν οι γυναίκες που μαυροντύθηκαν».

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πλέον στο ίδιο χωριό»

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την «πληρώσουν» και πρόσωπα που δεν  ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών» εκτιμά έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής. 

«Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία. Και με μεγάλη ευκολία καταπατούν και όρκους και λόγω τιμής», πρόσθέτει.

Για τον λόγο αυτό πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 39χρονου ετοιμάζεται για την κηδεία του η οποία θα γίνει το μεσημέρι της Κυριακής, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για φόβους για αντίποινα είτε από τη μια οικογένεια είτε από την άλλη.

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του νεκρού, τρία από τα πέντε παιδιά του 39χρονου που ήταν αβάπτιστα βαπτίστηκαν εσπευσμένα σε διπλανό χωριό, το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να είναι βαπτισμένα πριν από τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Έξω από το σπίτι του 39χρονου, η αδελφή του ξέσπασε σε λυγμούς φωνάζοντας: «Φανούρη μου, άντρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε! Πονώ! Δεν μπορώ να το πιστέψω!».

Πώς ξεκίνησε η βεντέτα

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εξετάζονται με προσοχή  την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται να εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Η αυτοψία των ΤΕΕΜ πριν από το μακελειό

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δολοφονία Λάλα: «Ο θάνατος με θάνατο δεν λύνεται» – Συγκλονίζει η ανάρτηση της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Ο αυτόπτης μάρτυρας κλειδί και το καμένο όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη – Στον Θερμαϊκό το επίκεντρο

