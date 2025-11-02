Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη – Στον Θερμαϊκό το επίκεντρο

Μικρή σεισμική δόνηση με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν 3,1 βαθμούς Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στις 9:28 το πρωί, σε απόσταση περίπου 11,6 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης, με εστιακό βάθος 14,7 χιλιομέτρων.

