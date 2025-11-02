Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη – Στον Θερμαϊκό το επίκεντρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μικρή σεισμική δόνηση με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν 3,1 βαθμούς Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στις 9:28 το πρωί, σε απόσταση περίπου 11,6 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης, με εστιακό βάθος 14,7 χιλιομέτρων.
