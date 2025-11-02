Δολοφονία Λάλα: «Ο θάνατος με θάνατο δεν λύνεται» – Συγκλονίζει η ανάρτηση της συζύγου του Γιώργου Καραϊβάζ

Μία συγκλονιστική ανάρτηση για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα, έκανε η σύζυγός του Γιώργου Καραϊβάζ.

«Ο θάνατος με θάνατο δεν λύνεται» έγραψε η Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου για τον άνθρωπο που είχε κατηγορηθεί για την εκτέλεση του συζύγου της και αθώωθηκε λόγω αμφιβολιών.

«Ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω»

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νοιώθω, μ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη», αναφέρει στην ανάρτηση της.

«Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλοίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα , χωρίς την αγάπη σου», καταλήγει στη συγκλονιστική της ανάρτηση.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ δολοφονήθηκε, τον Απρίλιο του 2021, έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Ο αυτόπτης μάρτυρας κλειδί και το καμένο όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη – Στον Θερμαϊκό το επίκεντρο

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκροί σε τροχαίο 28χρονος και 25χρονος – Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε ελιά