ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 15:14
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

02.11.2025 12:17

Πάτρα: Σύλληψη 4 μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστεία και 27 κλοπές

02.11.2025 12:17
peripoliko_elas_astynomia

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε μία ληστεία και 27 κλοπές, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι συνέλαβαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα έπειτα από επιχείρηση σε περιοχή της Βοιωτίας και στα Μέγαρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβριο μία ληστεία και 27 κλοπές, σε σπίτια κυρίως ηλικιωμένων, με την μέθοδο της απασχόλησης.

Οι συλληφθέντες έδρασαν σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, ‘Αργος και Καρδίτσα, αφαιρώντας από τα θύματά τους χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην υπόθεση της ληστείας, οι δυο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στις 10 Οκτωβρίου στο σπίτι ηλικιωμένης στην Λαμία, και ασκώντας σωματική βία στην γυναίκα, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

touni-new
LIFESTYLE

Τούνη: Viral το hangover της μετά τον γάμο της κολλητής της Στέλα Πάσσαρη – «Το σπίτι είναι χάλια, έφαγα μακαρόνια για πρωινό» (Video)

solomou_new
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Τι να το κάνω το ChatGPT; – Μιλάω μόνη μου και μου απαντάω

alpeis
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε γερμανοί ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

xaritatos_revi
MEDIA

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»

nighria nekroi epithesi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

