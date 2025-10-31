Σουδάν: Οι παραστρατιωτικοί RSF «συνέλαβαν» τον δικόν τους, «σφαγέα του αιώνα» Αμπου Λούλου – Για ποιον λόγο

Η παραστρατιωτική δύναμη Rapid Support Forces (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη αρκετών μαχητών της, ανάμεσά τους και του Άμπου Λούλου, (Ιντρις Αμπντουλάχ Αλ Φατέχ το κανονικό του όνομα), ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για τις σφαγές στη πόλη Ελ Φασέρ.

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as “Issa Abu Lulu,” for “violations” committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians.



Ο Λούλου θεωρείται ως επικεφαλής της οργάνωσης που έδωσε και έπραξε και ο ίδιος, εκτελέσεις άοπλων αμάχων, εκτελέσεις τις οποίες ανέβαζε και… live στο tiktok, ενώ επίσης έβγαζε φωτογραφίες με τις σορούς νεκρών τις οποίες ανέβασε στα σόσιαλ. Είναι το πρόσωπο που φέρεται να διέταξε την παρακρατική ομάδα του μην δείξει «κανένα έλεος» και να σκοτώσει όποιον βρίσκει μπροστά της.

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο φονικές επιχειρήσεις εντός του πολέμου του Σουδάν. Πηγές επισημαίνουν πως χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν, ενώ πολλοί ακόμη έπεσαν θύματα απαγωγής, βασανισμού ή εκδιώχθηκαν από την πόλη υπό άθλιες συνθήκες.

Η ίδια η RSF ανακοίνωσε ότι «συνέλαβε» τους κατηγορούμενους μαχητές της, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε φυλάκιση στη βόρεια Ντάρφουρ.

Sudan: UAE-backed RSF announced the arrest of Abu Lulu, a senior commander seen killing unarmed men in a viral video from El Fasher. pic.twitter.com/RwxvXRw2AF October 30, 2025

Γιατί τον συνέλαβαν

Η ανακοίνωση της σύλληψης εντάσσεται σε μία προσπάθεια της RSF να δείξει ότι αναλαμβάνει δράση για εσωτερική λογοδοσία. Ανακοίνωσε πως «συνέλαβε» τον Λούλου και άλλους μαχητές της για «παραβιάσεις των κανόνων πολέμου» και «κακομεταχείριση αιχμαλώτων», μετά τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσαν τα βίντεο όπου φαίνεται να εκτελεί ανθρώπους.

Διεθνείς οργανώσεις σημειώνουν ότι η RSF πιθανότατα προσπαθεί να δείξει “αυτοκάθαρση” για λόγους διεθνούς εικόνας, χωρίς να υπάρχει πραγματική λογοδοσία. Άλλοι δεν αποκλείουν να είναι σκηνοθετημένη η «σύλληψη».

Ο ΟΗΕ και άλλοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για εκτεταμένη γενοκτονική ή εθνοκάθαρση δράση στην περιοχή της Δυτικής Ντάρφουρ.

