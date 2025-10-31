Financial Times: Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν την προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επιμονή της Ρωσίας σε ακραίες απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ένα τηλεφώνημα έντασης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τη συνάντηση με τον Πούτιν, στη διάρκεια επαφών του στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον – Μόσχας έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα: ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις μεγάλες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, Rosneft και Lukoil και χθες ανακοίνωσε την επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, μετά από τις δοκιμές δύο προηγμένων οπλικών συστημάτων – του πυραύλου Burevestnik και του υποβρύχιου drone Poseidon – από τη Ρωσία.

Από την πλευρά της, η Μόσχα επιμένει στους όρους που έχει θέσει για να καθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και, ταυτόχρονα, συνεχίζει την προέλασή της στα μέτωπα στα ανατολικά και νότια της χώρας, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα απαντήσει αποφασιστικά αν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk.

Διαβάστε επίσης

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια σε Halloween κλίμα: Μοίρασαν σοκολάτες στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρωτοφνή βροχή – Πλημμυρισμένα σπίτια, σταθμοί του μετρό και δρόμοι

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί τους τίτλους του Άντριου λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν: «Μια απλή Αμερικανίδα που κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα»