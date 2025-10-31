Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια σε Halloween κλίμα: Μοίρασαν σοκολάτες στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

Trick or treat και στον στολισμένο Λευκό Οίκο. Μελάνια Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν σε κλίμα Halloween και μοίρασαν γλυκά στα παιδιά, το βράδυ της Πέμπτης (30.10.2025) που ήταν ντυμένα με αποκριάτικες στολές.

Δεκάδες παιδιά, ντυμένα ως πριγκίπισσες, φαντάσματα ή φρούτα, στήθηκαν στην ουρά του Λευκού Οίκου για να πάρουν γλυκά από το πρώτο ζεύγος των ΗΠΑ. Παρά την μεγάλη κούραση του Ντόναλντ Τραμπ από την περιοδεία του στην Ασία και το πολύωρο ταξίδι – επιστροφής για την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε αντάξια στο πλευρό της αγαπημένης του Μελάνια Τραμπ και απόλαυσαν την παράδοση του Halloween.

Πολλά παιδιά ήταν από τις οικογένειες των μελών της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου.

Ένα από τα πιο έξυπνα σύνολα ίσως ανήκε σε μια οικογένεια που έστησε ολόκληρο «βαγόνι» drive-thru ενός McDonald’s.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τις οικογένειες και υπέγραψαν αυτόγραφα, χαμογελώντας στους μικρούς φιλοξενούμενους και κάνοντας αστεία για τις στολές τους

