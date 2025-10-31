Novator 9M729: Ο ρωσικός πύραυλος που οδήγησε τον Τραμπ σε αποχώρηση από συμφωνία με τη Μόσχα

Η Ρωσία επιτέθηκε τους τελευταίους μήνες στην Ουκρανία με έναν πύραυλο κρουζ, η μυστική ανάπτυξη του οποίου ώθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει τη συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών όπλων με τη Μόσχα κατά την πρώτη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Τα σχόλια του Αντρίι Σιμπίχα είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τον πύραυλο Novator 9M729 που εκτοξεύεται από το έδαφος σε μάχη – στην Ουκρανία ή αλλού. Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει τον πύραυλο κατά της Ουκρανίας 23 φορές από τον Αύγουστο, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου αξιωματούχου της Ουκρανίας στο Reuters. Η Ουκρανία κατέγραψε επίσης δύο εκτοξεύσεις του 9M729 από τη Ρωσία το 2022, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Novator οδήγησε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF) το 2019. Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο πύραυλος παραβίαζε τη συνθήκη και μπορούσε να πετάξει πολύ πέρα από το όριο των 500 χλμ., αν και η Ρωσία το αρνήθηκε. Ο πύραυλος, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έχει εμβέλεια 2.500 χλμ., σύμφωνα με τον ιστότοπο Missile Threat που δημιουργήθηκε στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσιγκτον.

Το Κίεβο και οι Tomahawk

Μια στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ένας πύραυλος Novator που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία στις 5 Οκτωβρίου πέταξε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα μέχρι να χτυπήσει στόχο στην Ουκρανία. «Η χρήση από τη Ρωσία του 9M729, που απαγορεύεται από τη Συνθήκη INF, κατά της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού του Πούτιν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Σιμπίχα.

Δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ και ότι η Ρωσία πρέπει να υποστεί τη μέγιστη πίεση για να προχωρήσει στην ειρήνη, λέγοντας ότι η ενίσχυση της δύναμης πυρός μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας θα βοηθούσε να πείσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο ζήτησε από την Ουάσινγκτον πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι δεν απαγορεύονταν από τη Συνθήκη INF, καθώς εκτοξεύονταν μόνο από τη θάλασσα εκείνη την εποχή.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι αυτό θα αποτελούσε επικίνδυνη κλιμάκωση. Ωστόσο, η χρήση του 9M729 επεκτείνει το οπλοστάσιο της Ρωσίας με όπλα μακράς εμβέλειας για να χτυπήσει την Ουκρανία και ταιριάζει με το μοτίβο της Μόσχας να στέλνει απειλητικά μηνύματα προς την Ευρώπη, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές.

Πίεση από Πούτιν

«Νομίζω ότι ο Πούτιν προσπαθεί να αυξήσει την πίεση ως μέρος των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουίλιαμ Αλμπέρκ, ανώτερος συνεργάτης στο think tank Pacific Forum, προσθέτοντας ότι το 9M729 σχεδιάστηκε για να χτυπά στόχους στην Ευρώπη. Η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik την περασμένη εβδομάδα και την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι δοκίμασε ένα πυρηνοκίνητο drone/τορπίλη με το όνομα Poseidon.

Ο Τραμπ διέταξε το αμερικανικό στρατό την Πέμπτη να ξαναρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος «τα προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών». Αφού οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συνθήκη INF, η οποία απαγόρευε τους πυραύλους εδάφους-εδάφους με βεληνεκές 500-5.500 χλμ., η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς.

Τέλος στους περιορισμούς

Στις 4 Αυγούστου, λίγο πριν χρησιμοποιήσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, η Ρωσία δήλωσε ότι δεν θα περιορίζει πλέον τα σημεία όπου αναπτύσσει πυραύλους εμβέλειας INF που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. «Εάν αποδειχθεί ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους εμβέλειας INF, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να είναι πυρηνικοί, στην Ουκρανία, τότε αυτό αποτελεί ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όχι μόνο για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, πρώην Βρετανός αμυντικός ακόλουθος στη Μόσχα και το Κίεβο.

Το Reuters εξέτασε εικόνες από συντρίμμια μετά από ρωσική επίθεση στην οποία χτυπήθηκε ένα κτίριο κατοικιών και σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα στο ουκρανικό χωριό Λαπαίιβικα στις 5 Οκτωβρίου, σε απόσταση άνω των 600 χλμ. από το ρωσικό έδαφος. Οι εικόνες έδειχναν ότι δύο θραύσματα πυραύλων, συμπεριλαμβανομένου ενός σωλήνα που περιείχε καλωδίωση, έφεραν την ένδειξη 9M729. Ο Τζέφρι Λιούις, μελετητής της παγκόσμιας ασφάλειας στο Middlebury College, εξέτασε τις εικόνες. Είπε ότι ο σωλήνας, ο κινητήρας και η επένδυση του κινητήρα ταιριάζουν με την εικόνα που είχε για τον 9M729 και ότι οι επιγραφές έκαναν την ταύτιση ακόμα πιο πιθανή.

Διάφοροι πύραυλοι

Η Ρωσία διαθέτει διάφορους πυραύλους που μπορούν να φτάσουν σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των Kalibr που εκτοξεύονται από τη θάλασσα και των Kh-101 που εκτοξεύονται από τον αέρα, αλλά ο Λιούις είπε ότι ο 9M729 προσφέρει κάτι ελαφρώς διαφορετικό. «Αυτό τους δίνει ελαφρώς διαφορετικούς άξονες επίθεσης, κάτι που είναι δύσκολο για τις αεροπορικές άμυνες, και αυξάνει τον αριθμό των πυραύλων που είναι διαθέσιμοι στους Ρώσους», είπε ο αναλυτής.

Η INF απαγόρευε τους πυραύλους που εκτοξεύονται από το έδαφος, επειδή οι εκτοξευτές είναι κινητοί και σχετικά εύκολο να κρυφτούν. Ο Ντάγκλας Μπάρι, ερευνητής για τη στρατιωτική αεροδιαστημική στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Novator 9M729 για να πραγματοποιήσει επιθέσεις από το έδαφος από ασφαλέστερες τοποθεσίες βαθύτερα μέσα στη Ρωσία. Η Ρωσία θα επωφεληθεί επίσης από τη δοκιμή του συστήματος σε περιβάλλον μάχης στην Ουκρανία, αν και οι 23 χρήσεις θα υποδηλώνουν στρατιωτικό σκοπό, είπε ο Μπάρι.

